Cara Delevingne habla sin tapujos de su vida sexual La actriz y modelo no deja nada a la imaginación y revela un íntimo secreto de alcoba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de revelar que se considera atraída por todos los géneros como una persona pansexual y de presentar un vídeo hablando de su vagina el año pasado, la supermodelo Cara Delevingne ya no esconde mucho sobre su vida sexual. En una reciente charla para la serie digital Ellentubes de la presentadora Ellen Degeneres, la también actriz ya no dejó nada a la imaginación y reveló un íntimo secreto de alcoba. Delevingne confesó que en cuanto a sus orgasmos se refiere, prefiere vivirlos en silencio. "Cuando intentas y no haces ruido, lo sientes mucho más y es como ¡Wow!", reveló sin pena a la entrevistadora Sarah Hyland, para el episodio "Lady Parts", según PageSix. "Recuerdo haber parado de hacer ruido o intentar realmente contenerme y es tan cachondo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo reveló haberse sentido condicionada a hacer ruidos al momento de tener un orgasmo, pero que ha encontrado mucho más placer al quedarse callada. Además confesó que perdió su virginidad a los 18 años, pero no fue hasta tiempo después que se sintió segura con su sexualidad y su cuerpo, tal como lo reveló en el vídeo sobre su parte femenina. "Mi primera palabra fue 'mía'. Para mí, eso significa algo que es más mío: mi vagina. Me pertenece. Es mía y de nadie más", dijo en el 2020. Cara Delevingne The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion - Street Sightings Cara Delevingne | Credit: Gotham/GC Images A través de los años, Delevingne ha ido conociendo su sexualidad. En el 2018, se confesó de sexualidad fluida y feliz de no tener que esconderse más, de acuerdo a la revista Variety. "Uno se define a sí mismo, si es 'ellos' o 'él' o 'ella'. Yo me enamoro de las personas y eso es eso", explicó a la publicación. "A mí me atrae la persona". La belleza británica ha sido ligada a la cantante Paris Jackson, hija del ícono Michael Jackson, a la actriz Michelle Rodríguez, al hijo de Will Smith, Jaden Smith y a la artista Annie Erin Clark, mejor conocida como St. Vincent. De acuerdo a la prensa del corazón, el año pasado terminó su relación de casi tres años con la actriz Ashley Benson.

