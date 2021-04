Captan al marido de Ivanka Trump en la fila para vacunarse contra la covid-19 Jared Kushner y su familia fueron captados en una farmacia de Miami Beach esperando para recibir la vacuna de Pfizer. La hija del expresidente Trump se vacunó la misma semana. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jared Kushner, el marido de Ivanka Trump fue captado junto con algunos de sus familiares esperando pacientemente y durante más de 30 minutos para recibir su vacuna contra la covid-19 en una farmacia de Miami Beach Testigos contaron que el viernes pasado el nuero del expresidente Donald Trump, de 40 años, estuvo esperando durante aproximadamente media hora para recibir la inyección en un sucursal de las farmacias CVS, en este caso la ubicada en 71st Street, en Miami Beach. Según indica PageSix, Kushner recibió la vacuna de los laboratorios Pfizer. Por su parte, Ivanka, de 39 años, recibió su vacuna el pasado miércoles en otra farmacia de la misma empresa en Miami. "Hoy recibí mi inyección ¡Espero que ustedes también! ¡Muchas gracias enfermera Torres!", exclamó la hija de Ivana y Donald Trump al compartir dos fotos del momento. Ivanaka Trump recibe vacuna de covid-19 Credit: IG/Ivanaka Trump Según testigos, el marido de Ivanka esperó durante aproximadamente media hora para poder recibir su vacuna. Jared Kushner e Ivanka Trump Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gesto de Ivanka contrasta con el de su padre y su madrastra, Melania Trump, quienes se vacunaron contra la covid-19 en privado y antes de abandonar la Casa Blanca, cosa que se descubrió tiempo después. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Share options

Close Login

View image Captan al marido de Ivanka Trump en la fila para vacunarse contra la covid-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.