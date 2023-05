Ex de Camilo Blanes estremece: captada huyendo de la casa del artista, revela: "Mientras manteníamos relaciones sexuales, se ponía mis tacones" La cantante Christina Rapado asegura que Camilín es "heterosexual" a pesar de presentarse en redes con una nueva identidad. "Le gustan las mujeres [pero] es cierto que le gusta travestirse". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123 Las imágenes que han aparecido en los últimos días mostrando la nueva identidad de Camilo Blanes Ornelas, hijo y heredero único del fallecido cantante español Camilo Sesto están derritiendo a las redes. El artista borró todo rastro de sus fotos con aspecto de hombre y ahora se hace llamar en redes Sheila Devil, apareciendo en tanga o con maquillaje y peluca en plan fiestero y con amigos. Una de las pocas personas que podría ingresar a su vivienda, una mansión ubicada en Torrelodones, España sería Christina Rapado, una cantante, actriz y presentadora que según explica sostuvo una relación de cinco años con el joven cantante. Medios en España sorprendieron a Rapado huyendo despavorida de la casa de su ex luego de visitarlo brevemente. "Cuando hay ciertas amistades no me quedo", exclamó la rubia a las cámaras que lograron interceptarla en plena huída. "Él está fantástico y en un momento de encontrarse a sí mismo", exclamó Rapado a la prensa. "Yo vengo a traerle una cosita que me ha encargado; no es ninguna cosa mala", prosiguió para aclarar que su ex se encontraba dentro de la casa "con unos amigos" y que estaba "perfecto". Pero cuando le han dado más tiempo Rapado ha declarado que Camilín es "heterosexual" y que "le gustan las mujeres". "Sí que es cierto que le gusta travestirse", afirmó al diario español ABC, en entrevista publicada a finales de abril. "Alguna vez, mientras manteníamos relaciones sexuales, se ponía mis tacones". Dos días después de publicada la entrevista Rapado apareció junto a Camilín en esta imagen: Christina Rapado y Camilo Blanes Credit: IG/camiloblanesoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ayer bailamos, disfrutamos, hablamos de viajar juntos y en varias ocasiones impedí que llegará a la casa su chupipandi para llevarle golosinas", exclamó Rapado en el post. "Conmigo no necesita golosinas…conmigo baila, salta, ríe y es feliz". "Estas fotos las hizo el con su móvil y yo las cuelgo porque él así me lo ha pedido", proseguía el mensaje de la foto que ya no aparece en las redes de Blanes Ornelas. "Qué felices fuimos ayer Cami…..TE AMO!!!Contra viento y Marea verdad amor???".

