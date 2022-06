Primero se dieron la mano, ahora captan a Christian Nodal y Cazzu ¡besándose! Parece que la relación sentimental entre Christian Nodal y Cazzu se consolida; los famosos cada vez comparten más tiempo juntos y se muestran en público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Christian Nodal fue captado públicamente en Guatemala de la mano de Cazzu. Posteriormente, el representante de regional mexicano dio a conocer imágenes de que había acompañado a su colega a un concierto en Barcelona. Las especulaciones sobre un romance no quedaron muy claros luego de que la intérprete de música urbana dijera públicamente que es difícil mantener relaciones sentimentales con una carrera artística que requiere de muchos viajes y compromisos profesionales. Quizá esas declaraciones solo fueron un distractor para quitar los reflectores a la pareja, debido a que ahora ambos cantantes fueron captados besándose poco antes de que ambos subieran al escenario para ofrecer una presentación. El video con el romántico momento fue publicado en Instagram por una cuenta que lleva por nombre _salylimon; es su única publicación y cuenta con 16 seguidores. En el audiovisual, se aprecia que los dos famosos van caminando tomados de la mano, cuando llegan a la escalera para subir a la tarima, Nodal se acerca y le da un beso cariñoso a Cazzu, quien, tras subir dos escalones, se regresa y lo vuelve a besar. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Cindy Ord/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este post ya ha causado reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en pronunciarse. "No entiendo si realmente la quiere Cristian Nodal. No se suponía que se iba a casar con Belinda y resulta que rompieron como novios y también su compromiso. Ahora, ya anda saliendo con esta chica. A poco de la noche ala mañana se puede olvidar a una persona que fue tu gran amor y que hasta se iba a casar", mencionó una usuaria. "¿¿¿Pues que no ella lo andaba negando???"; "Tal para cual"; "Que bonita pareja. Felicidades"y "Al final le toca la pierna, este Nodal", fueron otros comentarios. Mientras tanto, Christian Nodal nuevamente está en el ojo del huracán tras haber cancelado un concierto en Bolivia; aunque, su oficina dejó claro que se debió a un incumplimiento de contrato por parte de los organizadores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Primero se dieron la mano, ahora captan a Christian Nodal y Cazzu ¡besándose!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.