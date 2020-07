¡Captado el sorprendente beso de Mauricio Ochmann a ese amor que nunca olvidará! Aunque el ex de Aislinn Derbez ya pasó página, fue captado compartiendo un tierno beso. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mauricio Ochmann continúa adelante con su vida pese a los difíciles meses que atravesó en la última etapa de su matrimonio con Aislinn Derbez, algo que desembocó en una pacífica ruptura de la pareja, quienes siguen apostando en dar lo mejor de ellos mismos en esta nueva faceta de amistad y todo por su hija Kailani. El actor, soltero y sin compromiso hasta donde se sabe hoy por hoy, está disfrutando como nunca de su etapa de papá, no sólo con su pequeñita, también con su hija mayor, Lorenza, fruto de un anterior matrimonio y a quien extrañó mucho durante la cuarentena que ella pasó en México. Con ella fue visto realizando un divertido road trip por tierras californianas después de celebrar junto a sus dos hijas y su ex el último día del padre. “Toda mi felicidad en una foto… Perdidamente enamorado de mis hijas y de la paternidad. Es el mejor regalo que la vida me ha dado y lo atesoro con toda mi alma. Para mi el ser padre me cambió la vida para siempre. Gracias a mis hijas por la maravillosa experiencia de ser papá y la manifestación del amor más grande y puro. El corazón me estalla en millones de pedacitos de felicidad”, escribió junto a los dos amores de su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero si ha habido una foto del actor que ha derretido a sus fans, ha sido la última que compartió en sus redes, en la que entregó un tierno besito de mariposa a esta linda damisela. El hermoso momento entre padre e hija va camino de convertirse entre una de las fotos del actor que acumula más likes. ¡Y no es para menos!

