Piden cadena de oración por el preocupante estado de salud del cantante Zion El integrante del famoso grupo Zion y Lennox se encuentra hospitalizado tal y como muestra la foto que ha publicado el dúo en sus redes sociales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de la cuenta oficial del dúo de reguetón Zion y Lennox, el grupo ha informado del preocupante estado de salud de uno de sus integrantes. Zion se encuentra hospitalizado y desde su perfil se ha pedido a todos sus seguidores y amigos que por favor oren por él en estos difíciles momentos en los que se encuentra. “Pedimos una cadena de oración por nuestro hermano Zion, que Dios tenga el control y que todo salga bien”, decía el pie de foto junto a la misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo y cariño no se hicieron esperar y además de una avalancha de comentarios amorosos de sus fans, también hubo compañeros del medio como Gente de Zona o Sebastián Yatra que se sumaron a esta ola de afecto y buenos deseos. Image zoom De momento no se sabe lo que le pasó. La representante del exitoso y comprometido grupo, Elizabeth Sánchez, informó al diario puertorriqueño Primera Hora que siguen a la espera de los resultados médicos para saber qué paso y poder tener un diagnóstico más concreto. Toda nuestra fuerza y cariño para su pronta recuperación. Advertisement

