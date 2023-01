Cantante venezolana acusa a Shakira de plagio por su nueva canción con Bizarrap La artista venezolana Briella aseguró que el tema de la colombiana que hace alusión a Gerard Piqué y le está dando la vuelta al mundo es muy parecido al que ella lanzó el verano pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La originalidad musical de Shakira vuelve a ser cuestionada luego de que cientos de fanáticos de la cantante Briella encontraran similitud entre el tema "Solo tú" que la venezolana lanzó en junio del año pasado y la sesión musical de la colombiana con Bizarrap que está dando la vuelta al mundo. Briella comparó los temas en sus redes sociales y parece haber confirmado las declaraciones de sus seguidores acusando a Shakira de plagio. "Estoy en shock. La melodía sí es full a Solo tú. Omg", escribió en sus historias de Instagram, tras escuchar 'BZRP Music Session #53'. "No sé qué hacer. Estoy hasta temblando. El Bizarrap Session lleva 30 minutos y tengo el buzón colapsado tanto en Twitter como en Instagram con mensajes de lo parecida que es la Bizarrap Session a mi canción Solo tú. El coro está en la misma tonalidad. Es demasiado parecida. No son cosas mías solamente. Me escribió un gentío y no sé qué hacer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Briella Shakira y Briella | Credit: Roy Rochlin/Getty Images; Instagram/@briellamusica Sin salir de su asombro, Briella reiteró su admiración por la cantante colombiana y el productor musical y DJ argentino que la acompaña en el tema. A la vez que reveló que Shakira ha sido su inspiración, pidió que se reconozca su trabajo. "Este video no lo hice con la intención de desprestigiar a Biza ni a Shakira. Yo los admiro. Soy fan de toda la vida de Shakira. Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme", expresó. "De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado….Para mí sería un honor tener créditos en esta canción". Esta no es la primera vez que Shakira es acusada de plagio. En el 2010, se reportaron alegaciones por su éxito "Waka Waka" y en el 2014 sucedió lo mismo con su tema "Loca".

