Cantante urbano deja el micrófono para volver a vestir la bata de médico por la pandemia El cantautor PJ Sin Suela anunció que prestará sus servicios como médico para ayudar en el sector de salud durante esta pandemia. El cantante puertorriqueño Pedro Juan Vázquez Bragan, mejor conocido como PJ Sin Suela, dejó los micrófonos a un lado y tomó la bata de médico para aportar un granito de arena durante la pandemia del coronavirus. El intérprete anunció en redes sociales que regresaba a la medicina para ayudar a combatir la COVID-19. "Primer día de vuelta", escribió junto a una foto ya ataviado de médico y con su estetoscopio, ante lo que parece un centro médico en Puerto Rico. "Selfie a las 6 a.m. y saliendo a las 7 p.m. Les voy contando cómo me va, pero [estoy] pompiado con esta nueva etapa y poder hacer algo positivo en esta pandemia. Ahora sí que sí a trabajar". Esta no es la primera vez que el cantante de 30 años pone pausa a su carrera artística para hacer regresar a la medicina, ya que tras el devastador huracán María que afectó a Puerto Rico en 2017 estuvo atendiendo a los damnificados. Image zoom Instagram/pjsinsuela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de ir en ascenso en su carrera musical y obtener el reconocimiento internacional, el intérprete no ha descartado la posibilidad de dedicarse de lleno a la medicina algún día. "La música y la medicina tienen una conexión especial con el ser humano. Además las personas pueden tener más de una pasión. Mucha gente deja de pintar porque estudian psicología o dejan de cantar porque van a ser maestros. Yo sé que a los 40 años voy a querer tener mi oficina y trabajar en la medicina", expresó al diario Primera Hora en el 2015. PJ ha revelado que haber terminado su carrera como doctor y lanzarse como cantante han sido sus mayores triunfos. "Poder tocar los corazones de la gente con mi música y hacer un cambio social positivo en el mundo [ha sido un gran logro]", expresó en el 2018.

