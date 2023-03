Cantante explica por qué usó controvertido vestido en la pasada entrega de los Premios Oscar: "Voy con todo" TEAMS ha tenido que salir a explicar el porqué de su atuendo y qué es lo que opina sobre quienes lamentaron su falta de cortesía al usarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay vestidos inolvidables que han pasado por la alfombra roja de los premios de la Academia de Artes y Ciencias y otros, también se han hecho inmortales, pero por razones menos admirables. En esta segunda categoría se ubica el modelito blanco de tul con el que se apareció la cantautora TEMS, quien encendió la controversia en los Premios Oscar porque al ocupar su sitio en el Dolby Theater de Los Ángeles, CA., —donde se realizó la ceremonia— osbtruyó la vista de quienes tuvieron la mala fortuna de sentarse detrás suyo en dicho recinto. El traje, que consistía en falda larga, torso strapless y un tocado que envolvía su cuello como una nube se hizo objeto de burlas, memes y comentarios calificando su elección de una "falta de respeto". Tras la encendida controversia la cantautora —cuyo nombre real es Temilade Openiyi— nominada al Oscar por el tema "Lift Me Up" perteneciente a la cinta Black Panther: Wakanda Forever en conjunto con Rihanna, ha tenido que salir a dar la cara y explicar porqué usó este diseño sin medir las consecuencias de usarlo en este tipo de escenario. "Hace dos años habría dicho 'no' a este vestido", explicó la joven artista origen nigeriano a la revista Harper's Bazaar, sobre el diseño creado por Lever Couture. "Pero es mi primer [entrega de los premios} Oscar. Voy con todo", opinó. cantante TEMS entrega premios Oscar Credit: Emma McIntyre/Getty Images "Yo realmente quería sacarle el mayor provecho al día. El vestido es también una forma de celebrar mi trabajo y el de la gente que me rodea, celebrando mi país y la gente que me apoya", prosiguió. "Es un vestido que dice '¡Sí, sí, aquí estoy!'" Los memes y protestas por el vestido que usó la cantante TEMS en la entrega número 95 de los premios Oscar no se hicieron esperar en la red: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Dunsin Wright, la estilista que eligió el modelito para la cantante también tuvo que salir a dar explicaciones y dijo: " A principios de año TEMS dijo que estaba iniciando una nueva era. Eso resonó en mi mente a la hora de elegir el atuendo perfecto para los Oscar". "Queríamos algo que se sintiera delicado pero a la vez potente", prosiguió la experta. "Algo que la hiciera hacer sentir etérea".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cantante explica por qué usó controvertido vestido en la pasada entrega de los Premios Oscar: "Voy con todo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.