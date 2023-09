Tras informar que vivía sus últimos días, Steve Harwell de Smash Mouth fallece a los 56 años Los padecimientos de salud que sufría el cantante Steve Harwell resultaron irreparables y falleció este lunes 4 de septiembre de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que Steve Harwell estaba atravesando por un grave problema de salud debido a la enfermedad hepática que sufría por su exceso en el consumo del alcohol, tal como mencionó su representante Robert Hayes. Sin embargo y pese a haber recibido los tratamientos correspondientes en un hospital, su situación se agravó debido a que también tenía otros padecimientos como miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke. Ante ello, el vocalista y fundador de la banda de rock Smash Mouth estaba en su casa pasando los últimos días de su vida. "Steve Harwell está experimentando el último capítulo de su vida, esto después de luchar contra complicaciones médicas durante años, y su familia se está despidiendo", aseguró el medio estadounidense TMZ. Lo cual fue corroborado por Hayes, quien mencionó que el artista estaba bajo cuidados paliativos y rodeado de su familia, y amigos más cercanos. De hecho, el hombre mencionó que eran " mínimas" las posibilidades de una recuperación y dejó ver que el famoso podría tener solo una semana de vida. Ahora, se anuncia que este 4 de septiembre de 2023, el cantante de 56 años ha muerto. Fue, justamente, su manager quien lo informó en un comunicado para la revista estadounidense Rolling Stone. Así, se reveló que falleció de manera "pacífica" en su casa de Boise, Idaho. Los conflictos de salud por los que atravesaba Harwell iniciaron hace dos años cuando, durante un concierto, se mostraba incoherente y así se dirigía al público; lo cual, fue motivo de especulaciones y preocupación por parte de sus fanáticos. Poco después, anunció su jubilación. Steve Harwell Credit: Mychal Watts/NFLPhotoLibrary for On 3 Productions/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los integrantes de la agrupación le dedicaron un mensaje de despedida. "Steve Harwell era un verdadero original americano. Un personaje más grande que la vida que se disparó al cielo como una vela romana. Steve debería ser recordado por su inquebrantable enfoque y su apasionada determinación de alcanzar las cimas del estrellato pop", escribieron en la cuenta oficial de Smash Mouth en Instagram. "El hecho de que lograra este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada hace que sus logros sean aún más notables. Sus únicas herramientas eran su irreprimible encanto y carisma, su ambición temeraria y sus cajones de tamaño real", continúa el mensaje. "Steve vivió una vida 100% a toda velocidad. Ardiendo brillantemente a través del universo antes de quemarse. Buenas noches Heevo Veev. Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas, y mágicamente golpeaste tu objetivo". Steve Harwell Steve Harvell nació en California, Estados Unidos, el 9 de enero de 1967. En 1994 formó Smash Mouth junto a Greg Camp, Kevin Coleman y Paul De Lisle. También participó en diversos programas de televisión como Surreal Life y en la película Rat Race. Los temas "All Star" y "I'm a believer" ganaron gran éxito ya que formaron parte del Soundtrack del filme animado Shrek.

