Cantante ruso se ha suicidado para evitar ir a la guerra en Ucrania El rapero Ivan Vitalievich Petunin, más conocido como Walkie, publicó un mensaje antes de quitarse la vida: "Si están viendo este video, entonces es que ya no estoy vivo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se llamaba Ivan Vitalievich Petunin y era un rapero ruso al que todos se dirigían públicamente como Walkie. El artista decidió desaparecer para evitar ser mandado a la guerra de Ucrania. Según informó el Daily Mail, su cuerpo sin vida fue encontrado al lado de un edificio muy alto en la calle Congressnaya de la ciudad rusa Krasnodar. Tenía 27 años. Antes de dar este paso, Ivan dejó un mensaje explicando todo, causando un gran impacto por la crudeza de sus palabras. "Si están viendo este vídeo, entonces es que ya no estoy vivo. No puedo asumir en mi alma el pecado de asesinato y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal", confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo brazos, piernas y dedo índice, pero no tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a matar a los míos", añadió. Las imágenes ya han tomado las redes sociales. En ellas se muestra seguro con lo que quiere y lo que no, además de muy firme en su decisión. Explicó que Vladimir Putin había tomado a sus hombres en Rusia, dejándoles tres opciones: convertirse en asesinos, ir a prisión o suicidarse. Este ha sido su caso. El rapero había servido ya años atrás al ejército y quedaba exento supuestamente de su llamado a filas por un problema psiquiátrico que tuvo en el pasado. Pero el temor a su reclutamiento fue más fuerte. Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de septiembre. QEPD.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cantante ruso se ha suicidado para evitar ir a la guerra en Ucrania

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.