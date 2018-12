Darey Castro, quien ya superó su adicción a las drogas manda mensaje a Demi Lovato

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Darey Castro no es extraño a la situación que está viviendo la cantante Demi Lovato — quien esta semana tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una sobredosis — ya que el cantante mexicano también ha tenido que lidiar con sus propios demonios a causa de las drogas. A tres años de su sobriedad, el intérprete, que estrena el sencillo “Que tal” de la autoría de Christian Nodal, se solidariza con Lovato e insta a los jóvenes a mantenerse alejados de las drogas. Ahora vive una vida alejada de los vicios y dedicado a la crianza de sus seis hijos. ¿Porqué empezaste a usar drogas? “Lo que usaba yo era marihuana. La usaba por un síndrome de estrés postraumático que tenía por mi atentado (sufrido en 2004). Después de mi atentado yo pensaba muchas cosas malas, quería hacerle daño a la gente que me hizo daño, y [eso] no me dejaba crear, hacer, ni enfocarme en lo que realmente tenía que enfocarme”. ¿Cuál fue tu proceso hacia la sobriedad? “Yo dejé de fumarla porque me estresaba mucho, en lugar de que me relajara. Fumaba a un ritmo muy acelerado, abusaba (de ella) y al final no me relajaba como al principio. Definitivamente si es muy necesario que tu quieras el cambio. Si no lo quieres, te puedes meter a miles de centros de rehabilitación y nunca vas a poder limpiarte. Yo nunca ocupé de centros de rehabilitación, simple y sencillamente yo tomé una decisión y es importante que tu lo quieras hacer. El proceso si es duro cuando no lo quieres hacer y estás en contra tuya. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tu adicción? “Tuve tres arrestos, perdí mucho dinero, mucho tiempo de mi vida. Me estresaba que me iban a parar, a arrestar y todas esas cosas fueron las que me llevaron a [dejarla].”

Con tu experiencia, ¿qué opinas de la situación que está viviendo Demi Lovato? “El problema que tuvo, [si es heroína] es una droga muy fuerte. Yo nunca en mi vida la probé. Cuando veía a gente que usaban ese tipo de drogas muy fuertes, ya eso es no querer tu vida. Esperemos que salga adelante. Es una lástima de talento [que tiene], teniendo todo y caer en ese tipo de situaciones es lamentable. Desgraciadamente en Estados Unidos es muy común eso [de usar heroína]. Cuando yo veía a las personas cercanas o gente de mi barrio que hacían eso, era como un miedo [que me daba], yo me alejaba. Hacer eso es no quererse así mismo. No sabemos qué problemas tenga ella. No sé que la llevaría a hacer eso, pero yo no me veo yo en esa situación y esperemos que salga adelante muy pronto.

Ciro Gutiérrez