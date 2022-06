La cantante mexicana Yrma Lydya es asesinada por su esposo Se dio a conocer que Yrma Lydya perdió la vida a manos de su marido en un sitio público. La cantante tenía 21 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche de este jueves 23 de junio de 2022, Yrma Lydya fue asesinada por su esposo Jesús Hernández Alcocer. Los hechos ocurrieron en un restaurante de comida japonesa de nombre Suntory, que se ubica en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital azteca, la cantante recibió tres disparos en el tórax luego de discutir con el abogado en una zona privada del mencionado establecimiento. Tras disparar a la famosa, quien tenía 21 años, el hombre de 79 trató de escapar, junto a su chófer, en un auto. Sin embargo, ambos fueron detenidos por la policía local. Las autoridades también informaron que tras ser alertados de lo ocurrido, llegaron al lugar y solicitaron los servicios médicos para darle a la joven mexicana los auxilios correspondientes, ya que aún estaba con vida; sin embargo, cuando éstos llegaron ya no tenía signos vitales. "En un restaurante en la colonia Del Valle en la Alcaldía Benito Juárez un hombre le disparó a su esposa en tres ocasiones, él ya se encuentra detenido junto con otra mujer que lo acompañaba. Continuamos informando", mencionó García Harfuch en su cuenta de Twitter. "Corrijo, tenemos dos detenidos y los dos son hombres, el presunto responsable de herir a su esposa y el chófer que iba con él". Yrma Lydya Yrma Lydya | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos lamentan la muerte de Yrma Lydya, quien en diversas entrevistas había declarado que su amor por la música surgió desde su infancia. Ahora, tenía una carrera en ascenso y en fechas recientes había realizado una presentación. "Hoy recibimos una llamada con la lamentable noticia de que la querida cantante de música ranchera y amiga Yrma Lydya con tan solo 21 años de edad perdió la vida hace unas horas a consecuencia de un arma de fuego esta noche de jueves", escribió en su cuenta de Facebook la agrupación Los Herederos del Bolero, con quien la fallecida cantante interpretó el tema "Mucho corazón". "Tuvimos la oportunidad de conocerla y cantar con ella el día de ayer en una reunión laboral donde planeábamos algunos proyectos próximos a realizar. Mandamos un fuerte abrazo a su familia con todo nuestro corazón. Descansa en paz amiga Lydya".

