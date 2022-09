Cantante mexicana denuncia violencia psicológica contra su hija por ser adoptada Federica Quijano estalló ante la serie de ataques que ha recibido su hija mayor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Federica Quijano no ha tenido reparo en mencionar que se convirtió en madre soltera por medio de la adopción de dos niños, Sebastián y María. Como el primero sufre un severo caso de autismo, la integrante de Kabah ha buscado apoyo y comprensión para personas que padecen esta condición mental. Al mismo tiempo, había denunciado con anterioridad que algunas personas agredían a su hija mayor por el hecho de ser adoptada. Ahora, la cantante hace un señalamiento directo contra un cibernauta que llamó a su hija "bastarda". "Estoy enojada, furiosa, lo que le sigue. Decepcionada y no sé cómo si alguien quiere afectarme a mí directamente, es muy injusto y muy vil que se vayan contra tus hijos", advirtió Quijano en un live que realizó en su cuenta de Instagram. "Les voy a enseñar las historias que esta persona le hizo llegar a mi hija y seguramente su enojo va a ser igual o peor que el mío", enfatizó. "Como mamá, jamás me he quedado callada de nada, pero mucho menos en este momento. Voy a hacer todo lo que pueda para que esta persona le ofrezca una disculpa a mi hija, porque no nada más le escribió a una menor, también me escribió a mí, diciendo que su sobrina es quien lo había escrito. ¡Ten los pantalones para decir 'Sí fui yo' y no vueltas a insultar a mis hijos jamás!". Federica Quijano Federica Quijano | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente, la intérprete de "La calle de las sirenas" no dudó en hacer pública su denuncia. "Enojada, un poco decepcionada porque sí es muy fácil ponerle una cara a alguien en la red y humillar mi trabajo, humillar lo que haga o deje de hacer, pero que humillen a mis hijos no lo voy a permitir, ni hoy ni nunca", mencionó en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Federica Quijano ha recibido diversas muestras de apoyo por parte de propios y extraños.

