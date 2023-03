Cantante asegura que Kalimba la abusó sexualmente

Si bien Kalimba fue acusado, en 2010, de violación de una menor de edad, nunca se le comprobó nada y salió libre del mencionado delito. Ahora, el cantante está envuelto en una situación similar, debido a que Melissa Galindo lo acaba de señalar, de manera pública, de abuso sexual y asegura ocurrió en dos ocasiones. De acuerdo con la cantante, está realizando esta declaración pública en contra del integrante de OV7 para "evitar que alguien más que lo viva" y "también hago esto crear conciencia y que las personas que tengan miedo de hacer las cosas sean los que cometen estos delitos y no las víctimas".

Así, la cantante relató lo ocurrido. "Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y había estado escuchando mi música, que estaba pendiente de mí y que quería firmarme. En ese momento, me pareció muy buena idea porque lo conocía de tiempo y siempre me había tratado muy bien", relató.

Después, fue invitada a participar en un concierto del famoso y de regreso a su hotel ocurrió el primer abuso. "En camino a mi hotel, en la camioneta, me subí e iba atrás del copiloto", explicó.

"Kalimba [iba] al lado mío. Me agarró la rodilla, me empezó a decir que había estado escuchando muy buenos comentarios de mi proyecto", continuó. "De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como… La neta entré en shock y me cerré y puse las manos aquí [en la cara]. Pero no dije nada porque dije, 'bueno, capaz fue sin querer, para qué hago como un lío ahorita. Ni al caso. Estoy con su gente, con su equipo. [Estoy] aquí desprotegida'".

Kalimba Kalimba | Credit: Victor Chavez/Getty Images

En otra ocasión, llegó el cantante al departamento de la famosa, en estado de ebriedad, con otros miembros de su equipo y ella, para evitar conflictos, los acompañó a casa de su colega. "Me subí al azar a la camioneta y quedé, de nuevo, atrás del copiloto, Kalimba al lado mío en el centro, alguien más, que no voy a decir nombres", siguió.

"Me abraza así [poniendo la mano en su hombro] y su mano cae en mi seno y [para mí] fue como '¡oh, fu…! ¡No! Nada, fue sin querer. No me voy a malviajar'", dijo. "Me agarra de nuevo la rodilla, y me vuelve a decir lo mismo, 'el inversionista está feliz, tengo un montón de noticias buenísimas. Ahorita te las voy a contar […] Y, volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió algo, movió los dedos. En lo que alcanzó a tocarme la vagina se movió. Ahí sí me shockeé".

Melissa Galindo Melissa Galindo | Credit: Mezcalent.com

Después, en casa del intérprete de "Tocando fondo", cuando la también actriz estaba sentada en una silla y preparándose para irse "Kalimba se sienta encima de mí. Le dije 'me duele, me estás lastimando, me duele; pesas mucho más que yo y esta cosa tiene puro metal, me estás lastimando, ¡levántate por favor!'", y después "seguía sentado encima de mí, estaba muy borracho" y, posteriormente, por debajo de la silla "pasa la mano hacia abajo sobre mi trasero"; al final "logré quitarme".

Melissa Galindo explica que esto sucedió hace tres años y el abogado que rescindió el contrato con el también bailarín, "le conté todo y creo que tiene grabado todo esto" y mencionó que se puede utilizar esa información de ser necesario. "Otra razón por la que no no me había atrevido a hablar es porque saben donde vivo. En una ocasión mandaron a una persona a afuera de mi casa pues como a amenazarme. Los de mi edificio tuvieron que pedir seguridad extra, lo cual se los agradezco", reveló. "Lo que quiero provocar con este video es que esta persona no vuelva a hacer esto que hace porque es su forma de operar".