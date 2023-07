El Mayor Clásico rompe el silencio tras ser hospitalizado por supuesta agresión de su pareja El cantante dominicano El Mayor Clásico rompe el silencio sobre su salud tras reportes de que fue hospitalizado después de ser apuñalado por su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayor Clásico Credit: Craig Barritt/Getty Images for Presidente El cantante El Mayor Clásico rompió el silencio tras reportarse que había sido hospitalízalo después de supuestamente ser apuñalado por su pareja. El artista dominicano, cuyo verdadero nombre es Enmanuel Reyes, publicó un comunicado en Instagram hablando de su estado de salud. "Por esta vía informamos que la condición del artista Enmanuel Reyes, alias El Mayor Clásico, es estable y no corre ningún peligro. Desde anoche este se encuentra en su casa", dice este mensaje. "Pedimos a los medios y relacionados guardar discreción al respecto a la situación el cual es la primera vez que una acción de tal envergadura sucede en la relación del artista y su pareja". Un video circuló en las redes sociales del cantante, también conocido como 'el papá del dembow', con varias cortadas en su cuerpo. "En cuanto a el video filtrado donde muestra la condición del artista en una camilla de emergencias, tanto El Mayor como su pareja se sienten indignados puesto que fue realizado en el centro médico donde fue atendido y suministrado a las redes sin ningún tipo de consentimiento el cual se tomará acciones legales", añade el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayor Clásico Credit: Instagram/ El Mayor Clásico Diario Libre cita audios filtrados de Carolina, la pareja del cantante, donde ella supuestamente lo acusa de ser violento. "El Mayor es una persona súper agresiva", se le escucha decir, añadiendo que a cada reto él supuestamente la golpeaba. "Yo llevo aguantando demasiados años de golpe", añade en estos audios. "Cuando una mujer actúa así es porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento, muchos años de maltrato". Por su parte, El Mayor Clásico concluye en su comunicado: "Revelamos que la solución a la situación está en manos de profesionales en temas de pareja, el cual ambos tomaron la decisión para una mejor vida futura conyugal. Pedimos no hacer eco de especulaciones filtradas a las redes sociales por la paz mental de la pareja".

