La cantante Jolette Navarrete confirma que padece coronavirus desde la camilla de un hopital La cantante y conductora, también participante de La Academia, ha compartido un dramático video en sus redes con el que ha confirmado el contagio.



Los contagios por coronavirus entre las celebridades siguen saliendo. La lista ya es larga. A ella se suma Jolette Navarrete, la cantante que formó parte del programa musical La Academia en 2005 y es conductora de programas como Hoy o Cuídate de la cámara. Ha sido la propia artista quien a través de sus redes ha compartido la triste noticia. Por medio de un video desde la camilla de un hospital informaba del suceso. "Positiva Covid-19. Me encomiendo a sus oraciones", escribía en una de sus hisotiras de Instagram. Poco después volvió a compartir un documento que demuestra su contagio fechado el 24 de marzo. La buena noticia dentro de todo lo malo es que dicho informe médico apunta que su estado se encuentra en una etapa "moderada", por lo tanto está fuera de cualquier peligro. Jolette Navarrete se pronuncia poco después de que otras personalidades del medio como Camila Sodi, Odalys Ramírez o Esteban Arce también lo hicieran público. Muchísima fuerza a todos en estos momentos.

La cantante Jolette Navarrete confirma que padece coronavirus desde la camilla de un hopital

