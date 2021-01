Close

Muere cantante de la disquera del padre de Christian Nodal herido en un tiroteo La joven promesa de la música regional mexicana Brayan Sugich no sobrevivió a las heridas de bala recibidas durante una presentación a finales de diciembre. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El joven cantante Brayan Sugich falleció la tarde del martes a los 20 años a causa de las heridas recibidas en un tiroteo a finales de diciembre, confirmó la oficina de representaciones liderada por el padre de Christian Nodal. “Con profundo dolor confirmamos la perdida de Brayan Sugich. Un gran ser humano y artista que seguirá viviendo en nuestro corazón por siempre”, informó en Instagram la agencia junto a una foto de la joven promesa. “Siempre tendremos presente tu cuerpo y tu voz. Aunque pase el tiempo y no te encuentres entre nosotros, tu alma y música seguirá en nuestros corazones”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante formaba parte del Grupo Margen, que ya se destacaba dentro del género regional mexicano. La agrupación se encontraba amenizando una fiesta privada en un almacén de Hermosillo, Sonora, el pasado 27 de diciembre cuando se produjo el tiroteo. De acuerdo a la prensa mexicana, un grupo de sicarios armados irrumpió en el evento y abrió fuego contra los asistentes, de los cuales dos murieron de inmediato y siete resultaron heridos. Eder de la Rocha, otro integrante del grupo musical de 22 años, falleció la noche del incidente camino al hospital. Entre los heridos se encontraba Sugich, quien fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad en condición grave y acabó sucumbiendo a sus heridas. Image zoom Credit: Instagram/@briansugich El quinteto musical respaldado por Jaime González, padre de Nodal, prometía ser la nueva revelación del género regional mexicano. Su nuevo disco homónimo había sido lanzado hace apenas dos meses atrás.

