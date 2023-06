Estrella del pop Choi Sung-bong muere a los 33 años tras publicar último adiós en Youtube Policía encuentra muerto al cantante coreano Choi Sung-bong, de 33 años, tras publicar una nota en YouTube. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Korea's Got Talent Credit: KOREA-TALENT/ REUTERS/Jo Yong-Hak

La estrella del pop coreano Choi Sung-bong publicó una nota en YouTube y luego fue encontrado muerto por la policía. El cadáver del cantante de 33 años, quien ganó el segundo lugar en la competencia musical Korea's Got Talent, fue encontrado en su casa en Seúl el martes 20 de junio. Las autoridades sospechan que se trata de un suicidio, reporta el diario The Korea Times. Antes de morir, publicó una nota en YouTube pidiendo perdón por sus errores. Hace dos años, estuvo en el ojo del huracán tras salir a la luz que él había mentido sobre tener cáncer y pedirle a sus fanáticos que donaran dinero para su supuesto tratamiento médico. El cantante se disculpó públicamente después del escándalo. Choi Sung Bong Credit: REUTERS/Jo Yong-Hak Artistas como Justin Bieber expresaron su admiración por su talento tras escucharlo cantar en el reality show. Choi Sung-bong es conocido por canciones como "Tonight" y "I Pray". Choi Sung-Bong Credit: KOREA-TALENT/ REUTERS/Truth Leem SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante publicó un libro de memorias donde cuenta que vivió en la pobreza cuando era niño y no pudo pagar una escuela de música. En Korea's Got Talent, dijo que había sido abandonado en un orfanato cuando tenía tres años, pero que se escapó a los cinco años después de sufrir una golpiza. El joven dijo que había vivido solo, como desamparado, y que en la música había encontrado su consuelo. Que en paz descanse.

