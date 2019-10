La cantante chilena Cami, nominada al Latin Grammy, habla de las protestas y violencia en su país La estrella chilena Cami —nominada al Latin Grammy— expresa su dolor y preocupación por la crisis en su país. Esto nos contó sobre la violenta situación en las calles de Chile. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante chilena Cami está nominada al Latin Grammy en las categorías de ‘Mejor Nuevo Artista' y ‘Mejor Album Vocal Pop Tradicional.' Sin embargo le es difícil celebrar en medio de la crisis que sufre su país. Cami habló con People en Español en exclusiva sobre su música y la violencia de la que ha sido testigo en las calles de su patria. "Las nominaciones van nominadas a la gente de Chile", dijo la estrella de 22 años, quien está promocionando su arte en Estados Unidos, pero se mostró ansiosa de volver a unirse a los manifestantes en Chile. Según reportes, las protestas comenzaron a raíz de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunciara que subiría el precio del pasaje del Metro. El descontento de la gente por la desigualdad económica en el país desató una ola de protestas y saqueos.

"Me ha afectado muchísimo", asegura. "Estuve hace unos días manifestándome con la gente. Ahora estoy fuera del país y parezco como un león enjaulado de un lado para otro con el teléfono todo el día pendiente de lo que está pasando, y ya lo que quiero es volver a estar con la gente y ayudar en lo que más pueda. Es muy necesario que nosotros como artistas y todos en general puedan visibilizar lo que está pasando porque hay mucha desinformación. Ha sido todo muy de golpe, pero ya era hora de que la gente hablara y se manifestara". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Camila Gallarado -quien es la segunda artista chilena más escuchada en Spotify Chile y ha ganado las Gaviotas de oro y plata en el Festival de Viña del Mar 2019- contó lo que ella ha visto con sus propios ojos. "Están los militares en la calle disparando a gente inocente, hay mucha violencia. La misma gente está parando a los militares y parando lo que está pasando. Entre nosotros nos estamos ayudando, nos estamos protegiendo. La gente se cuida cuando hay balazos, van a ayudar a otras personas que han sido heridas por los balines. Es terrible lo que está pasando pero al mismo tiempo, admiro tanto al pueblo chileno y lo que estamos haciendo por levantarnos", revela. Image zoom Cortesía La cantante asegura que Chile está listo para un cambio. "Somos hijos de una dictadura. Nuestros padres tuvieron dictadura, nuestros abuelos también y mi generación jamás pensó que iba a estar en esta situación. No estamos en una dictadura hoy, pero estamos con toque de queda y con los militares en la calle, es complejo", admite. "La gente va a hacer el cambio. Si hay una solución se tiene que dar de manera inmediata y la solución está en escuchar al pueblo, escuchar lo que la gente necesita. Tener la empatía y humildad necesaria para decir: ‘Nos equivocamos'. Han sido años de represión". Image zoom Cortesía Cami se mostró esperanzada de que su pueblo se abrirá camino a un mejor futuro. "Yo confío en mi bandera, confío en el pueblo chileno y en que vamos a salir de esta. Somos muy fuertes, ya pasamos una vez por esto y nos hemos levantado de terremotos y de muchas cosas, pero era necesario que la gente de una buena vez dijera que realmente estaba pasando, porque ya las injusticias eran muy brutales". La cantante aclara sobre la situación en las calles: "El pueblo chileno no está en guerra, la gente está con caserolas y palos luchando por sus derechos". A través de su música espera también trasmitir paz y positivismo. "Intento siempre estar muy conectada con mis letras", concluye la cantautora de temas como "Mi Ruego" y "Fuerte". "La música logra conectar y expresar lo que la gente necesita expresar. Es de las pocas herramientas que tenemos que se transforma en empatía pura". Advertisement

La cantante chilena Cami, nominada al Latin Grammy, habla de las protestas y violencia en su país

