Famoso cantante ayudó a Christian Nodal a elegir el anillo de compromiso ¿quién fue? Christian Nodal recibió ayuda para elegir el anillo perfecto que le entregó a Belinda durante la petición de matrimonio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde la semana pasada, cuando se dio a conocer la petición matrimonial de Christian Nodal a Belinda, lo que más especulación ha causado es el imponente anillo de compromiso, cuyo valor, de acuerdo con los diseñadores de la joya, supera los tres millones de dólares. Ahora, se revela que hubo un cómplice en la elección de dicha pieza y se trata de Ricardo Montaner, quien compartió con los enamorados cuando eran couches del reality La Voz México. "Ayudé a [Christian Nodal] a elegir el anillo", confesó Montaner a los medios de comunicación. "Él lo pagó completo". De acuerdo con el cantante, el amor que se tienen es muy evidente. De hecho, cuando estaban en la menciona emisión televisiva intentaron mantener un bajo perfil con tu romance; lo cual, fue difícil. Pese a ello, recibieron todo el apoyo de sus colegas. "Fui testigo [del romance]. Ellos trataron, entre sus compañeros, de ocultar lo que sucedía. Pero el amor era muy difícil de ocultar", advirtió. "La situación en el panel era muy obvia". Nodal Belinda compromiso Credit: IG Nodal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricardo Montaner asegura que se convirtió en una especie de consejero de la pareja porque la convivencia les permitió tener un acercamiento personal y abrir su corazón. "En muchas ocasiones tuvimos charlas con Nodal, de padre a hijo", mencionó. "Hoy puedo decir que Belinda tiene a lado a un muchacho con mucho sentimiento y, además, con muchas ganas de que funcione y eso es muy importante", agregó. "Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa. Espero que se casen pronto y me inviten". Ricardo Montaner Se ha rumorado que Belinda y Christian Nodal comenzarán a planear la boda cuando regresen a México, debido a que actualmente se encuentran en España realizando compromisos profesionales.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Famoso cantante ayudó a Christian Nodal a elegir el anillo de compromiso ¿quién fue?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.