La cantante Alejandra Ávalos asegura que Manuel José tiene mejor voz que José Joel, el primogénito de José José

Alejandra Ávalos salió en defensa de Manuel José, supuesto hijo de José José. Asegura que el muchacho colombiano tiene más talento que el primogénito del fallecido cantante.

By Carolina Amézquita Pino

La polémica generada por Braian Alvares, quien asegura ser hijo de José José, continúa. Incluso, algunas figuras han salido a defenderlo; entre ellas, Alejandra Ávalos, la cual aseguró que es mejor cantante que el primogénito de el Príncipe de la Canción, José Joel.

"En mi opinión sí [Manuel José canta mejor que José Joel] y lo digo francamente", aseguró Ávalos a los medios de comunicación. "Creo que tiene muchísimo más trabajada su voz. Es una persona que me ha demostrado en muchísimos eventos, en videos, en todo que tiene los alcances [adecuados con su voz]".

Alejandra Ávalos reveló que se sintió lastimada cuando Marysol y José Joel Sosa no le respondieron a su llamado para asistir al funeral de José José. "Cuando José José falleció, les pedí a ellos [Marysol y José Joel Sosa] que me permitieran estar en el funeral porque quería estar con ellos; que me permitieran el acceso y no fue así", relató. "No me contestaron ni Marysol ni José Joel, lo que me dolió".

Por su parte, Cuauhtémoc Sánchez, ex rock manager del intérprete de "Amar y querer" desmintió la supuesta paternidad porque tiene documentos donde se comprueba que el cantante no pisó Colombia en las fechas que asegura fue concebido Manuel José. Dicha información se presentó ante autoridades de Estados Unidos para un trámite del propio José José. "La mamá de este muchacho, Manuel José, dice que [Braian Alvares] nació en enero del 91 [1991]. Al sacar las cuentas de embarazo hacia atrás, en mayo del 90 se tuvo que haber concebido este muchacho. En todo el 90 no fuimos a Colombia", explicó Sánchez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Puedo demostrarlo porque tengo las agendas, tengo los recibos de los boletos [de avión], que antes de daban un ticket que quedaba de copia. En mis agendas vienen horarios de vuelo, números de vuelo y hasta la temperatura".

