Arcángel estremece a la red con el último adiós para su hermano Justin, fallecido en un accidente vial "¡Yo nunca había sufrido tanto!" exclamó el artista ante el repentino fallecimiento de su hermano Justin Santos, de 21 años, en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arcángel Credit: Mezcalent Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, se encuentra viviendo una enorme tragedia tras la repentina muerte de su hermano Justin Santos, de 21 años, quien falleció el pasado domingo en un accidente vial. El joven perdió la vida luego de que una mujer se impactara contra la camioneta en la que él viajaba con otra persona, según confirmó la policía. El accidente ocurrió hacia las 2:32 a.m., hora local, en en el puente Teodoro Moscoso de San Juan, en Puerto Rico. "A consecuencia del impacto [el conductor] y el pasajero salen expulsados, pero [al] dar vueltas arrolla al conductor, y lamentablemente falleció en el lugar de los hechos", explicó la policía sobre la impactante muerte en declaraciones reproducidas por el diario local El Nuevo Día. "¡Yo nunca había sufrido tanto! ¡Yo nunca me había sentido tan abajo! ¡[Estoy] tan derrotado, tan perdido! Esto es nuevo", exclamó este lunes el desolado artista que nació en Estados Unidos y tiene raíces dominicanas y puertorriqueñas al apoderarse de sus redes para expresar su dolor. "Ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé! RECTO,LEAL,REAL Y CON SUS COJONES BIEN PUESTOS! Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti!; mi hijo,mi hermanito,mi amigo,mi PROTECTOR!". El último adíos para su querido hermano Justin ha conmovido a la red que ha reaccionado con más de 1,3 millones de "likes" a menos de 24 horas de publicado en Instagram: Arcangel mensaje para hermano fallecido Credit: IG/Arcángel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta ilustración es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mi quien me llevara al cielo serás tu! MI ANGEL!", prosiguió el intérprete de 35 años a quien debemos éxitos como "Tu No Vive Asi", "Por amar así" y "Payaso". "Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver! Pero mientras tanto que se siga cumpliendo la voluntad de DIOS! Nos vemos pronto pero NO AHORA! AHORA ME TOCA CUIDAR DE ESTA FAMILIA MÁS QUE NUNCA! Y ESO LO HARÉ A TU NOMBRE CON TODAS LA FUERZAS DEL MUNDO! ; Descansa en paz REY, vuela alto REY y cuídanos desde tu nuevo lugar!". Por su parte, colegas de Arcángel, como Wisin, Yandel, Justin Quiles y De la Ghetto mostraron su solidaridad con el artista. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo.

