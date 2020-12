Close

Famoso reguetonero hospitalizado por una “mancha en el cerebro” Con una fotografía desde el hospital, el cantante boricua dio a conocer en redes su delicado estado de salud. Esta es su situación. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante puertorriqueño Arcángel fue hospitalizado de urgencia la noche de este martes por lo que parece ser una "mancha en el cerebro”. La noticia la dio a conocer el mismo reguetonero a través de las redes sociales, en la que explicó que además lleva batallando un año con problemas de corazón. Image zoom Reggaeton singer Arcangel | Credit: (Photo by Taylor Hill/Getty Images) En su mensaje, el intérprete de “No sé si fue” expresó que aún le faltan cosas por hacer, como ver a sus hijos crecer y cumplir sus sueños, por lo que quiere vencer a las dolencias que lo aquejan. “Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida: ¡la muerte! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible ¡caminado por un altar!”, escribió en su Instagram junto a una fotografía en la que se le ve en el área de tomografía de un hospital, que no identificó. “Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente. ¡Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer!”, añadió en su extenso mensaje, en el que agradeció a sus seguidores que orar por su salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios amigos, fans y colegas del artista como Prince Royce, Guaynaa, Roby Draco Rosa, Wisin o Sech le mostraron su apoyo. El reguetonero sufrió un preinfarto el pasado septiembre que obligó a también hospitalizarlo de urgencias.

