Famosa cantante se queda en topless para reivindicar los derechos de las mujeres: "Por todas nosotras" Eva Amaral se quitó el top en pleno concierto en solidaridad por aquellas artistas que lo hicieron y fueron censuradas, incluso arrestadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las críticas a cantantes femeninas que han decidido subirse a los escenarios a pecho descubierto y, sobre todo, el arresto en algunos casos, ha sido la razón por la que Eva Amaral ha hecho topless en su más reciente concierto. La cantautora se revelaba así ante la detención de su compatriota y colega Rocío Saiz detenida por lo mismo hace unas semanas. Amaral pide que, a igual que los hombres lo hacen de manera habitual y sin represalias, las mujeres artistas puedan tener la misma oportunidad sin ser señaladas, cosificadas, ni juzgadas. Amaral Amaral | Credit: (Photo by Juan Naharro Gimenez/WireImage) "Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras, porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, la dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza, porque somos demasiadas. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos generar donde no tenga miedo a decir lo que pienso", expresó a pecho descubierto. Los gritos de los allí presentes se hicieron notar de inmediato en esta presentación que tuvo lugar en el festival Sonorama Ribera 2023, en Burgos, España. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eva y Juan, componentes de la famosa banda cumplen 25 años en la música, una carrera donde la reivindicación y defensa por los derechos y libertades siempre ha formado parte de su trayectoria y muchas de sus letras.

