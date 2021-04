La cantante Albita comparte video tras salir del hospital Este fue el conmovedor mensaje de la cantante cubana Albita a sus fanáticos tras salir del hospital en Miami. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante cubana Albita compartió un video en Instagram tras salir del hospital en Miami. "Buen día mi gente bonita, ya estoy de vuelta en la casa gracias a Dios. Han sido días difíciles porque Tere también está con COVID y aparte de eso está recién operada, y ha sido duro para ella sola aquí en la casa con una reciente cirugía más el COVID", dijo sobre su manager Tere Carranza. "Yo caí en el hospital porque me bajó mucho el oxígeno y tuve un principio de neumonía fuerte también, entonces tocaba ingresarse. Ya estoy de vuelta en la casa, me siento muy bien, mucho mejor", dijo Albita. "Quiero darles las gracias a todos ustedes porque con sus mensajes, con sus oraciones, hay una gran diferencia, se siente muy bonito y da mucho ánimo, mucha fe y mucha esperanza". También agradeció a su médico, Mario Almeida, y al equipo del hospital Doctor's Hospital en Miami, donde estuvo internada. "Muchísimas a los que se tomaron el tiempo de mandarme sus mensajes tan hermosos, a todos los amigos que han estado trayendo comida aquí a la casa, dejándola para poder alimentarnos", añadió. "De verdad ha sido muy importante para mí la solidaridad y el cariño de todos ustedes". La intérprete de "¿Qué culpa tengo yo?" y "Qué manera de quererte" mantuvo a sus seguidores informados sobre su salud por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram. "Estimados amigos, queremos informar que Albita fue hospitalizada luego de dar positivo a la prueba de COVID-19. Ella se encuentra en condición estable y de buen ánimo, esperanzada de salir pronto y regresar a los escenarios. Favor de mantenerla en sus oraciones. Ella agradece el cariño inmenso de sus seguidores", dice el mensaje. Albita Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista de 58 años—que brilló en la obra Mambo Kings en Broadway— agradeció el amor de sus fanáticos en este difícil momento. La ganadora del premio Grammy ya está recuperándose en casa, con ansias de regresar a su arte. "Miles de bendiciones, esto pasa, como todo. Vamos a seguir adelante y pronto, si Dios quiere, a volver a la música, que ustedes saben es lo que me apasiona". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

