Cansu Dere, protagonista de la novela turca Infiel, reaparece después del terremoto en Turquía ¿Dónde estaba? La actriz Cansu Dere, de la telenovela turca Infiel, preocupó a sus fanáticos al desaparecer después del terremoto en Turquía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cansu Dere, la protagonista de la telenovela turca Infiel, dejó a muchos fanáticos preocupados tras desaparecer después del terrible terremoto que azotó a Siria y Turquía en febrero. La actriz turca fue reportada como desaparecida en medio del sismo y no dio señales de vida por varios días. Sus seguidores comenzaron a pensar lo peor, ya que según reportes, la cifra de muertos por el sismo supera los 50 mil. Un mes después de la tragedia, Cansu Dere reaparece y rompe el silencio. En entrevista con CNN Turquía, reveló porque decidió mantenerse alejada un tiempo en medio de la incertidumbre sobre su bienestar. La estrella de la novela turca Infiel dijo que no estuvo activa en sus redes sociales, pero no fue su intención alarmar a sus seguidores. "No soy alguien que use mucho las redes sociales. Instagram es, para mí, un álbum en donde comparto mis momentos felices. No quiero preocupar a nadie", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cansu Dere Cansu Dere | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Cansu dijo que sufrió una factura en el tobillo, por lo que estuvo postrada en cama durante varios días, sin poder salir de su habitación. Su factura coincidió lamentablemente con el terremoto en su país, pero no fue causada por este desastre natural. Su silencio y ausencia de las redes sociales sembraron el miedo entre sus fieles fanáticos, pero la actriz asegura que ya se siente mejor.

