Cardi B explota contra sus críticos: "Nunca más iré a la República Dominicana" La rapera Cardi B se muestra desilusionada con su país de origen tras ser acusada de promover la unión de República Dominicana y Haití, un asunto muy sensible en el país caribeño. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La rapera dominicana Cardi B se mostró indignada por las críticas que recibió tras apoyar una mayor unión entre República Dominicana y Haití durante las protestas del movimiento Black Lives Matter, lo que fue interpretado por algunos como un respaldo a la unificación de la isla de La Española en un solo país “Nunca jamás volveré a hablar de la República Dominicana, nunca jamás hablaré de la República Dominicana”, expresó con tristeza en las redes sociales. “Siempre he sentido que represento a la República Dominicana porque amo a la gente dominicana. Amo ser dominicana. [Es] el fuego de mi corazón, es como actúo, así somos, pero nunca más iré a la República Dominicana”. La polémica tiene su origen en un mensaje compartido hace una semana por la cantante de origen dominicano y trinitense en que se ve la bandera dominicana y la haitiana desfilando juntas contra el racismo. “Lo que me gusta. Lo que amo. No voy a ir y venir con la otra mier…a porque no es en lo que creo y lo que defiendo. Unidad es lo que defiendo y es lo que soy”, escribió la cantante junto a la imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese llamamiento a la unidad de los dos países desató tremenda controversia entre algunos de sus seguidores dominicanos, que lo consideraron un apoyo a la unión en un solo estado de Haití y República Dominicana, que además de compartir la misma isla cuentan con una larga historia de tensiones y enfrentamientos. Cardi tuvo que defenderse de los ataques y burlas recibidas para explicar que su publicación fue en símbolo de paz. “Yo conozco mi historia”, aseguró la cantante, quien desmintió que quisiera unificar La Española y señaló que su intención es que se trate a los haitianos "bien". "Dios lo ve todo, y cuando el país se siente muy presumido y oprime a la otra gente, Dios ve eso y castiga el país entero. Te manda un huracán y te rompe to’, ese es mi problema”, agregó.

