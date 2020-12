Close

Canelo lucha por ir más allá de los límites: "Nunca pares, nunca te conformes" Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Nunca pares, nunca te conformes”, esa es la filosofía de la nueva campaña de Hennessy junto a Saúl 'Canelo' Ávarez. “Estoy muy feliz de estar asociado con Hennessy. Soy como ellos, nunca paro y nunca me conformo, entonces esta campaña me cae como anillo al dedo”, dijo el boxeador profesional mexicano en entrevista con People en Español. “Hennessy siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De mi parte siempre van a estar en mi esquina. Estoy contento de estar con ellos”. Image zoom RELACIONADO: Hija de Canelo saca su lado más tierno durante la cuarentena Canelo Álvarez vs Callum Smith El deportista mexicano se mostró emocionado sobre su pelea contra Callum Smith el próximo 19 de diciembre en el Alamadome Stadium en San Antonio, Texas. “Lo daré todo”, aseguró Canelo, quien antes de salir al cuadrilátero siempre se encomienda a Dios. “Siempre rezamos un padre nuestro [y] le pedimos a Dios que los dos salgamos bien, [tanto] el rival [como] nosotros. Siempre me pongo un listón rojo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien hoy en día acapara titulares de diversos medios de comunicación por sus dotes hacia el boxeo, a Canelo le hubiese gustado cantar. “En algún tiempo traté de estudiar y traté de tocar la guitarra, pero nunca se me dio”, dijo. “Canto en mi casa, con mis amigos [y] cuando tengo el mariachi. Me hubiera encantado porque me gusta cantar. Me hubiera gustado cantar bonito pero la realidad es que no”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Canelo lucha por ir más allá de los límites: "Nunca pares, nunca te conformes"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.