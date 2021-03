De rodillas y con las manos embarradas, ¡Canelo hace historia en Hollywood! ¡El ídolo internacional del boxeo fue honrado con un honor que sólo han obtenido las más grandes celebridades de la ciudad de las estrellas! Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El campeón entre los campeones protagonizó otro día que recordará para siempre: Saúl Canelo Álvarez,hizo hoy historia al ser el primer boxeador en dejar su huella en el mítico Teatro Chino de Hollywood, siendo el segundo mexicano en conseguir tal honor después del legendario Cantinflas, según afirmó el LA Times. En una ceremonia formal, en la que el púgil pelirrojo lucía verdaderamente feliz, Canelo protagonizó el evento en el que dejó sus manos grabadas para la posteridad sobre el cemento del mundialmente famoso Chinese Theater, cuya arquitectura recuerda a una pagoda china, inaugurado en 1927 con la película Rey de reyes de Cecil B. DeMille. Antes que él, personajes como Brad Pitt, George Clooney y Will Smith, disfrutaron del mismo honor: "Muy orgulloso de ser mexicano y estar construyendo historias únicas", afirmó el idolatrado deportista, bajo ésta divertida instantánea en la que aparece de rodillas imprimiendo sus manos en el cemento: "Gracias Elie Samaha por hacer esto posible, muchas gracias a todo mi equipo, a mi familia y a todos mis fans que siempre me apoyan", expresó durante la ceremonia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto es un orgullo para mí, es un orgullo ser mexicano, que esté aquí poniendo mis huellas en el Teatro Chino, es algo increíble", aseguró. También comentó que de niño soñaba con ser algo grande, pero no imaginaba cuánto iba a conseguir. ¡Bravo por Canelo!

