Canelo se retracta de su amenaza a Messi Canelo Álvarez acabó pidiendo disculpas por la amenazas que lanzó en las redes contra Lionel Messi tras la derrota de México ante Argentina en el Mundial de Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varios días de polémica por su amenaza a Lionel Messi, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez acabó pidiendo perdón este miércoles al astro argentino. "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina", dijo Canelo en Twitter. "Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", añadió. Las disculpas del pugilista llegan después de que acapara titulares con su amenaza a Messi luego de que apareciera un video futbolista aparentemente pateando una camiseta de la Selección mexicana tirada en el suelo del vestuario tras la victoria de la albiceleste en el Mundial de Qatar. En declaraciones el martes al programa de humor mexicano Qué importa el Mundial, de Imagen Televisión, Canelo aclaró qué fue lo que realmente lo llevó a ese arranque de ira contra el futbolista. "El contexto es este: con los aficionados no puedes controlarlos y pueden tirar la bandera, tirar la playera lo que sea […] Eso no lo podemos controlar, porque es un fanatismo desbordado. Pero uno, yo Saúl Álvarez, que represento a un país o a una nación, y si peleo contra un argentino no puedo agarrar su bandera y pisotearla", dijo. "Estamos dando un ejemplo muy cul*ro, de muy mal gusto. Uno que es un ejemplo para una nación, para unos niños, para mucha gente. Tenemos que poner el ejemplo y desde que está la playera en el suelo, ahí es una falta de respeto", sostuvo. En cuanto a si el pugilista esperaría una disculpa por parte de Messi tras su comportamiento, este dijo entonces: Canelo Álvarez Canelo Álvarez | Credit: Manuel Velasquez/Getty Images "No es eso, no tengo necesidad de que lo diga (una disculpa). La verdad no espero eso, ni lo voy a esperar nunca en la vida. Pero lo que yo dije es la persona que yo soy, no ando con rodeos. Siempre voy a defender mi patria, me vale m*dre […] aunque el mexicano es el peor enemigo de otro", aseguró. Canelo también dijo lo que haría si un día de estos se encontrara con Messi. "Nomás le diría lo que es: 'la c*gaste c*brón y asúmelo y pide una disculpa', punto y sino, le pego una put* cachetada y ya". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros, como el futbolista mexicano Andrés Guardado, no vieron ninguna ofensa en la acción de Messi. "La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también —porque no se grabó— pero yo también llegué y la tiré al suelo para que la lavaran", dijo en un encuentro con la prensa. El exfutbolista argentino Kun Agüero intervino en redes a favor de su compatriota. "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario", sostuvo.

