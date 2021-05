¡Se casó Canelo! Así fue la romántica boda y la megafiesta posterior al enlace El boxeador y su prometida, Fernanda Gómez, se dieron el 'Sí, acepto' en una lujosa ceremonia frente al mar. ¡No faltó detalle! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor triunfó. El romance entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez que empezó en 2017 ha terminado en una boda de película. La pareja, que comparte a su hija María Fernanda, se dio el 'Sí, acepto' en una boda de cuento de hadas en Punta Mita, en el estado de Nayarit. La boda se organizó con mucha discreción pero diversos medios del mundo del espectáculo como el programa Hoy dieron las primeras pistas. Una boda que, tal y como apuntan las imágenes, derrochó romanticismo y glamour. La pareja se casó por lo civil y con unas espectaculares vistas frente al mar en este enclave tan paradisíaco. Los novios optaron por los colores claros a la hora de elegir sus trajes. Fernanda se decantó por el blanco y unos delicados encajes para su vestido. Por su parte, Canelo también eligió una tonalidad clara en beige, que iba muy a juego con el impresionante atuendo de la novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos invitaros dejaron constancia en redes de imágenes del enlace en el que no faltaron los adornos florales, los aplausos y los besos románticos. Tampoco el lujo, como se puede percibir en los videos y fotos publicados en el perfil de Chica Picosa en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ceremonia estuvo cuidada al milímetro y no faltó nada. Desde una espectacular banda de música y cantantes, hasta unos impresionantes fuegos artificiales en medio del baile nupcial. Una boda por todo lo alto que duró hasta una avanzada hora de la madrugada y que representa un sueño cumplido para los esposos. ¡Muchísimas felicidades!

