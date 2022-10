¡Hija de Canelo rompe todos los moldes con su espectacular vestido de quinceañera! Emily, la hija mayor del boxeador, sorprendió con un modelo inesperado y de lo más original que rompió con todas las reglas para imponer su personalidad. "Esta fiesta la hizo ella, ella la diseñó y es su fiesta". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya lo había advertido el orgulloso papá, su hija Emily sería quien organizase todo a su gusto para su esperada fiesta de quinceañera. ¡Y así ha sido! La hija de Saúl 'Canelo' Álvarez celebraba este sábado uno de los días más felices de su vida. Arropada por su padre, su madre, Anny Beltrán, y todos los suyos, la joven deslumbró en un modelo que derrochaba personalidad. Para la ocasión, Emily optó por un traje estilo princesa de color rojo pasión largo y de una inmensa cola redonda, del diseñador Wil Medina, quien le hizo tres modelos para esta gran velada. La ceremonia tenía lugar en la catedral de Guadalajara. Canelo y su hija Emily Canelo y su hija Emily | Credit: IG/Canelo El orgulloso papá llegó con su esposa y su hija pequeña y se paró a saludar unos segundos a los que esperaban afuera de la iglesia para ver el gran acontecimiento. Días antes de este momento, el púgil mexicano había felicitado a su hija en un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Lo mejor que me pudo pasar hace 15 años. Te amo hija mía, sé muy feliz siempre". Emily con sus padres, Anny Beltrán y Canelo Álvarez Emily con sus padres, Anny Beltrán y Canelo Álvarez | Credit: IG/ Wil Medina México Después de la celebración eclesiástica, todos acudieron a los salones donde tendría lugar el festejo en el que Emily cambió de vestido. Esta vez optó por un modelo dorado pero con el mismo corte de princesa. El tercero fue un diseño totalmente diferente a los anteriores, más ceñido y corto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta fiesta la hizo ella, ella la diseñó y es su fiesta, que la pases muy bien", le dijo Canelo a su primogénita con todo el amor. Emily y el diseñador de sus tres vestidos, Wil Medina Emily y el diseñador de sus tres vestidos, Wil Medina | Credit: IG/Wil Medina México La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada en la que no faltó, como era de esperar, el emotivo baile entre padre e hija y pura música regional mexicana que puso a todos a gozar en la pista. ¡Muchas felicidades!

