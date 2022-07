Canelo Álvarez da detalles de cómo será la espectacular fiesta de quinceañera de su hija Emily Cinnamon Ya no queda nada para que la hija mayor de Saúl Canelo Álvarez, Emily Cinnamon, celebre su fiesta de quinceañera. Al parecer hasta el Grupo Firme podría tocar para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saúl Canelo Álvarez se encuentra enfocado en su próxima pelea contra Gennady Golovkin, que se celebrará el próximo 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Pero este no es el único compromiso que tiene en su apretada agenda, ya que se acercan los 15 años de su primogénita y promete ser todo un acontecimiento. El mexicano ha demostrado en numerosas ocasiones que no escatima en gastos cuando se trata de celebrar junto a su familia, como demostró hace unos meses en el festejo del cumpleaños de su otra hija María Fernanda. Durante un reciente encuentro con la prensa, Canelo Álvarez fue preguntado sobre cómo iban los preparativos de la fiesta de quinceañera de Emily Cinnamon, a lo que respondió que es su propia hija quien se está encargando de la organización de la fiesta. "Está muy difícil prepararse para eso, pero ahora ella es la que está organizando todo, ahora sí es que lo está organizando ella, lo único que quiero es que sea feliz con sus 15 años y ahora sí que hay que celebrarlo como debe ser", comentó Canelo. Canelo Álvarez e hijos Canelo Álvarez e hijos | Credit: Mezcalent / Instagram Canelo añadió que Emily quiere que Grupo Firme, encabezado por Eduin Caz, sea el encargado de amenizar el festejo. Es algo que sí se podría dar, ya que en meses anteriores se vio al deportista y al cantante mantener una buena relación. ¡Seguro que será una fiesta espectacular que recordarán por años!

