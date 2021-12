Canelo Álvarez "coquetea" con Lucero en pleno escenario Saúl Canelo Álvarez sorprendió a todos, incluso a la propia Lucero, cuando subió al escenario y le plantó un beso en la mejilla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Canelo Álvarez y Lucero Canelo Álvarez y Lucero | Credit: Canelo Álvarez/Instagram Saúl Canelo Álvarez sorprendió a todos, incluso a la propia Lucero, cuando subió a un escenario y le plantó un beso en la mejilla. ¡Cuántos no quisieran hacer lo mismo con la llamada Novia de América! Pues el boxeador, que al parecer es un fan de la afamada actriz y cantante mexicana, irrumpió en el escenario durante un evento privado en Monterrey, Nuevo León, donde estaba Lucero e incluso su exesposo Manuel Mijares. En medio de todos los presentes, Canelo acompañó a Lucero cantando "Novia de América" y "Eso y más", y además del beso en la mejilla le regaló una rosa. Mientras todos se deleitaban con la romántica escena, el ex de Lucero se reía y aplaudía con lo que estaba sucediendo. "Yo soy de Lucero, cabrones. La hubiera enamorado y quedarme toda la vida con ella. Desgraciadamente, no soy de los tiempos de Lucero; pero, con todo respeto, me hubiera encantado", dijo el boxeador a los presentes, según reportó El Diario. Al parecer, no todo quedó ahí, pues Canelo luego posteó una foto junto a Lucero en un camerino. "Gracias por estar en mi homenaje!! 🙏🏻", escribió. Por su parte, Lucero también compartió la foto de ambos en el camerino y dijo: "Con el gran @canelo, mi admiración siempre! Gracias por poner el nombre de México por todo lo alto amigo querido!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video del momento en que Canelo y Lucero se encuentran en el escenario ha sido muy compartido por los internautas, y aunque muchos lo han disfrutado al máximo, algunos dicen que se trató de un "coqueteo" por parte del boxeador. No obstante, lo cierto es que Canelo tiene una hermosa relación con Fernanda Gómez, con quien se casó en una boda religiosa en Guadalajara, México, el pasado mes de mayo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Canelo Álvarez "coquetea" con Lucero en pleno escenario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.