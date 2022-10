El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez agradece el amor de su esposa y su hija en plena crisis de salud Mientras se recupera de una cirugía en la muñeca, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez agradece el amor y los regalos de su esposa Fernanda Gómez y su hija menor. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saúl 'Canelo Álvarez se recupera de una operación en la muñeca. El boxeador mexicano compartió fotos de su mano izquierda vendada en sus Instagram Stories junto a regalos que le han dado su esposa Fernanda Gómez, y su hija menor, María Fernanda, durante su recuperación. El boxeador de 32 años se tomará un descanso de los cuadriláteros para sanar, pero tiene planes de volver a pelear en mayo del 2023, reporta TUDN. El luchador tendrá que someterse a un proceso de rehabilitación después de la cirugía para corregir una lesión que había tenido durante meses. El apoyo de sus fanáticos y de sus seres queridos no le faltará. Canelo Alvarez Credit: (Kevork Djansezian/Getty Images) Su esposa le dio un búcaro con flores y un globo con el mensaje "que te sientas mejor pronto". Su hija María Fernanda escribió con su letra "papá" en la tarjeta de otro regalito que quedó guardado en su caja. Saul Canelo Alvarez Credit: Instagram/ Saúl Canelo Álvarez La niña le dio también un osito, que al igual que su papá, tiene una de las manos vendadas. "También le vendó la mano izquierda mi niña", escribió el boxeador, conmovido por esta demostración de amor y solidaridad de su pequeña. Saul Canelo Alvarez Credit: Instagram/ Saúl Canelo Álvarez Hace unas semanas, su hija mayor Emily Cinnamon Álvarez —quien recién celebró su quinceañera— le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. "Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas. Estaré ahí para ti pase lo que pase", escribió junto a una foto con su padre. Canelo Alvarez Fernanda Gomez Credit: (Sarah Stier/Getty Images) Sin duda el amor de su esposa y sus hijas será la mejor medicina para el Canelo. ¡Fuerza campeón!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez agradece el amor de su esposa y su hija en plena crisis de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.