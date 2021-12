La sirenita Ariel, el príncipe Eric y hasta Úrsula: Así fue el lujoso cumpleaños de la hija de Canelo Álvarez ¡La pequeña María Fernanda, hija del boxeador Saúl Canelo Álvarez junto a Fernanda Gómez, tuvo una fiesta de cumpleaños de ensueño! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fiesta de la hija de Saúl Canelo Álvarez Fiesta de la hija de Saúl Canelo Álvarez | Credit: Fernanda Gómez/Instagram ¡La pequeña María Fernanda, hija del boxeador Saúl Canelo Álvarez junto a Fernanda Gómez, tuvo una fiesta de cumpleaños de ensueño! Ahora que llegó a sus cuatro añitos, sus padres la sorprendieron construyéndole todo un mundo encantado, donde estuvieron como protagonistas nada más y nada menos que la sirenita Ariel, el príncipe Eric y hasta Úrsula. La fiesta fue prácticamente "bajo del mar", como dice la canción de la tan conocida película de Disney. La excelente escenografía, las decoraciones y los disfraces hicieron de esta una celebración inigualable. ¡Peces, estrellas de mar, burbujas por todos lados durante la fiesta! En la celebración no faltaron el parque de diversiones, las piñatas, y la increíble actuación de la cantante Tatiana junto a su espectáculo infantil, que fue unas de las grandes sorpresas del cumpleaños. "Porque los momentos más bellos, siempre se pasan en familia. 😍🐚🐙", escribió Canelo junto a hermosas fotos del cumpleaños rodeado de su familia. Canelo fue uno de los que indudablemente se la pasó a lo grande en la fiesta. El boxeador se disfrazó con motivos de la película de Disney y hasta jugó a romper con un bate una de las piñatas del cumple, con el rostro de Flaunder. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que Mafer, como sus padres le dicen a la pequeña, no pudo tener un mejor cumpleaños. No obstante, la niña ya está adaptada a los excesos y lujos de su familia. Durante la boda religiosa de sus padres el pasado mes de mayo, Maria Fernanda lució un costoso vestido de $3,500, que fue realizado especialmente para ella por Sofia's Closet, una boutique mexicana dedicada a crear diseños de alta costura exclusivos para niños. Su padre, quien según Forbes obtuvo unos ingresos de $34 millones en 2021, recientemente apareció con un piyama de seda de Dolce & Gabbana valorado en $1,695, y hace poco mostró la costosa mascota que ha entrado a formar parte de su familia, o sea, un hermoso gato persa.

