Gesto de Messi provoca la ira de Saúl Canelo Álvarez, quien amenaza: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!" El boxeador reaccionó con fuerza a un video donde se observa al jugador argentino supuestamente pateando la camiseta de México tras la victoria de su equipo en la Copa Mundial de Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El doloroso 2-0 de Argentina contra México que ha dejado la Copa Mundial de Qatar 2022 se ha desbordado a la red donde se ha encendido tremenda polémica por un video viral donde se observa al jugador Lionel Messi supuestamente pateando la camiseta de la selección tricolor. Y el video no solo ha llegado a los ojos y oídos de los decepcionados fans, sino que tambíen ha encendido la furia del campeón de boxeo Saúl Canelo Álvarez quien en una retahíla de mensajes ha dejado ver su desdén por el feo gesto de Messi e incluso ha lanzado una amenaza. "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", exclamó el pugilista de 32 años en su feed de Twitter. Canelo Alvarez y Lionel Messi Credit: Matt Thomas/Getty Images; Martin Rickett/PA Images via Getty Images Inicialmente, el nacido en Jalisco había expresado su emoción por el encuentro, sostenido este sábado 26 de noviembre, exclamando: "¡Vamos México!". Ante la derrota, el deportista hizo patente su respeto por la selección albiceleste. Sin embargo, este domingo, el pelirrojo preguntó por medio de un tuit: "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????" y ahí empezaron los dimes y diretes con los seguidores de ambas selecciones. Canelo Alvarez amenaza a Messi Credit: TW: Saul Canelo Alvarez El video viral del supuesto feo gesto de Lionel Messi pateando la camiseta de México en los vestidores tras la victoria de la selección argentina: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento no hay reacción de Messi a las palabras de Canelo, siendo éste su más reciente mensaje por redes: Argentina tiene una cita este miércoles 30 de noviembre en el estadio 974 para enfrentar a Polonia y decidir qué selección del grupo C pasará a la siguiente ronda de la Copa Mundial de Qatar 2022.

