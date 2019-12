¡Horror! Le queman el cabello a actriz de Betty en NY Una visita al salón de belleza se convirtió en toda una pesadilla para la actriz de Betty en NY, Candela Márquez. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una visita al salón de belleza se convirtió en toda una pesadilla para Candela Márquez. "Esta es la primera vez que me hago un cambio tan radical. Estoy emocionada porque siempre quise hacer esto pero nunca me atreví del todo. En el trabajo me pusieron pelucas, tinte que se quita en una lavada y mil cosas mas pero nunca permanentemente", escribió la actriz de Betty en NY en el pie de la foto que compartió en su cuenta de Instagram. "Hoy es el día que me decidí completamente a dar ese paso. ¿Los cambios? ¡Siempre son buenos!. Atreverse es mi palabra favorita y que siempre me acompaña en la vida", agregó en la foto donde se la ve dejándose consentir por una estilista. Al día siguiente, Márquez expresó su enojo y desilusión ante los resultados finales. "Les cuento que me jodieron el cabello. Puse toda la confianza en una persona "profesional" y me lo jodieron pero con ganas. Eso pasa por dejar toda la confianza en una persona que desde el principio ya sentía las malas energías". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Candela, la estilista de un famoso salón de belleza en Hollywood no solo le maltrató el cabello sino que también le cobró una increíble cantidad de dinero. "Una persona muy allegada a mi me estuvo aconsejando que hiciera un cambio de imagen, que vio una foto hace mucho tiempo en mi Instagram donde estaba de pelirroja y que lo hiciera así". Image zoom Victor Chavez/Getty Images For Paramount Pictures La actriz anhelaba un tono similar al de la actriz australiana Nicole Kidman. "Comenzó a trabajar y se tiró conmigo seis horas en la estética porque comenzó primero a hacer mechas blancas, después la raíz roja, luego todo el pelo rojo, luego naranja", dijo. "Este fue el resultado final. Me dijo que con las lavadas se me quedaría así. Además me cortó el cabello cuando sólo le pedí las puntas". Al pesar del mal momento, Candela se mostró optimista y optó por publicar una simpática imagen de su perrito. "Mismo tono de cabello pero Duna lo tiene más parejo". Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Horror! Le queman el cabello a actriz de Betty en NY

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.