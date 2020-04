¿Cancelaste tu boda por el coronavirus? Los expertos te explican cómo recuperar tu dinero Expertos aconsejan mantener la flexibilidad a la hora de negociar la cancelación de un boda por la pandemia. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia por coronavirus ha cambiado agendas y forzado la cancelación de importantes eventos sociales, arruinando los planes de miles de parejas que tenían previsto sellar su amor con elaboradas ceremonias familiares. Pero si esta crisis sanitaria te obligó a posponer tu boda — que en la mayoría de las ocasiones puede sobrepasar los $30,000 — existe la posibilidad de que puedas recuperar todo o gran parte de tu dinero. De acuerdo a expertos en la materia, el secreto de cómo regresar el dinero a tu cuenta de banco se encierra en el contrato que hayas firmado a la hora de haber apartado los servicios y productos para la fiesta. “En caso de un evento de fuerza mayor dependiendo del tipo de vendedor y los términos específicos del contrato, el cliente puede recuperar todo su dinero”, comentó Leah Weinberg, propietaria de Color Pop Events, a People. Image zoom Getty Images Este tipo de cancelaciones son casos severos atribuidos al clima, cambios de ley, muertes, etc., según Weinberg. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El brote de coronavirus ha desencadenado una serie de artículos contractuales para muchos eventos que se llevarían a cabo durante la primavera, pero la mayoría de los casos se están manejando individualmente. Algunos de los comercios solamente se están quedando con el depósito sin exigir el pago final por los servicios, mientras que otros ofrecen la devolución completa del dinero. Por su parte, la abogada Caroline Fox recomienda aplazar la fecha, ya que algunos de los contratos no se anularán simplemente por ser el coronavirus una causa de fuerza mayor, por lo que recomienda firmar una enmienda contractual entre las partes para cambiar de fecha. De esta manera, las parejas afectadas podrían recuperar algunos de los cargos y aplicarlos para la nueva fecha. Además, revisar la póliza de segura para el evento también es importante, tomando en cuenta el trabajo ya realizado por parte de los comerciantes. “En una situación donde [ofrecen] un producto que requiere mano de obra, como las flores, la florista podría haber ya trabajado en el diseño y realizado juntas”, explicó la abogada. “Compara esto a una compañía de transporte que no pudo haber hecho nada de “trabajo” más allá del proceso de reservación. Una devolución completa es más viable en esa situación donde no se ha hecho trabajo”. No obstante, la abogada aseveró que por el momento entablar una demanda en contra de los vendedores que se niegan a devolver el dinero es la única opción. “Si la pareja siente que los términos [del contrato] no están claros, deberían consultar a un abogado para determinar su situación. Y lo mismo aplica para los vendedores”, agregó Weinberg. La pandemia y sus consecuencias son un tema nuevo, por lo que ambas expertas enfatizan en la importancia de ser flexibles a la hora de exponer su situación. “Las parejas no pueden posponer indefinidamente [su boda] y pretender que los vendedores los esperen”, comentó Weinberg. “Soy una fiel creyente que una comunicación abierta, honesta y directa, resolverá muchos de los conflictos que puedan surgir”. Advertisement

