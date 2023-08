Cancelan red social de Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos Parece que el éxito de Wendy Guevara no ha sido suficiente y ahora se ha quedado sin cuenta oficial de importante red social. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 13 de agosto de 2023, Wendy Guevara se coronó como la ganadora de La casa de los famosos que se realizó en México. La participación de esta influencer en el reality acrecentó su éxito y la hizo ganar nuevos adeptos a tal punto que de pasando de 1.5 millones a más de 6 millones de seguidores en Instagram. Además, se le ha señalado como un estandarte de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, parece que haberse convertido en todo un suceso televisivo no fue suficiente y le han cancelado su cuenta, justamente, en esta red social. El perfil oficial de la mujer trans conocida como @soywendyguevaraoficial aparece en blanco con la leyenda "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o se haya eliminado la página". La integrante de Las perdidas ya se pronunció y explicó lo que sucedió. "Me lo cerraron porque me lo hackearon, ya me lo dijeron", explicó en un video que se dio a conocer en la cuenta de TikTok de Colin Loza. "Lo roban para vendérselo a empresas por los seguidores. Entonces, estamos demandando y todo ese pedo para que me lo regresen". Wendy Guevara Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante esta situación, los fanáticos han reaccionado en la cuenta de la amiga y compañera de Guevara en Las perdidas, Paola Suárez, sobre lo que ocurre. "Le tiraron la cuenta de Instagram a Wendy"; "Paola ¿qué le pasó al Instagram de Wendy?"; "Ojalá recupere la cuenta pronto", y "¿Qué sucedió Paola? Bajaron la cuenta de Wendy. Ya no sale la eliminaron la hackearon", fueron algunos comentarios. Si bien Wendy Guevara explicó lo sucedido, han surgido teorías sobre la causa de la cancelación. Quizá más adelante la pueda recuperar.

