Cancelan participación de Irina Baeva en conferencia del Día de la Mujer La actriz rusa Irina Baeva aseguró que los organizadores tienen miedo de su participación debido a las críticas recibidas de sus detractores. Sin embargo, no se quedará fuera del evento ya que formará parte de otro panel donde abordará el tema del bullying cibernético, entre otros temas. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva ya no participará en la conferencia What a Woman marco del Día Internacional de la Mujer, así lo anunció la actriz rusa en sus redes sociales. Al parecer, los organizadores del evento que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en Ciudad de México, hicieron caso a las críticas y ataques recibidos por parte de los cibernautas hacia la novia de Gabriel Soto, quienes no la consideraron un buen ejemplo para hablar sobre temas como la autoestima, el ciberacoso, y el amor propio, entre otros temas que afectan a la mujer, y decidieron cancelar su charla. A través de un comunicado, la actriz aseguró que su decisión es consecuencia de la discriminación que viene sufriendo a manos de quienes no aprueban su relación con el actor y agregó que no comparte la postura de la organización, que aparentemente temía la reacción de algunos seguidores. “Los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio”, explicó Baeva en el comunicado. “La decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz confesó sentirse violentada ante la situación, ya que quiere evitar que cuente su lado de la historia. “La desinformación y los prejuicios sobre la mujer son tan grandes que tristemente se genera este otro tipo de violencia: la segregación. Al grado que en un evento de supuesta feminidad y empoderamiento, se da la paradoja de callar a una mujer por el miedo y presión que ejercen las redes sociales; dejándome sin voz”, dijo. Afortunadamente, la actriz encontró otro foro donde exponer su punto de vista acerca de la situación de la mujer y se sumó al evento Extraordinarias: una plática de mujer a mujer, que también celebra el Día Internacional de la Mujer y que se llevará a cabo en Puebla, México. Allí compartirá plataforma con actrices como Diana Bracho y Rosa María Bianchi y la periodista Karla Iberia Sánchez. La actriz ha recibido el apoyo incondicional de Soto, quien le expresó lo orgulloso que se siente de ella. “¡Qué mujer!”, escribió el actor junto a una instantánea de ambos en su cuenta de Instagram. Advertisement

Close Share options

Close View image Cancelan participación de Irina Baeva en conferencia del Día de la Mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.