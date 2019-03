Un niño refugiado de 8 años sin hogar rompe barreras como campeón de ajedrez Tanitoluwa Adewumi, mejor conocido como Tani, un pequeño que vive en un refugio nigeriano para personas sin hogar ha ganado una victoria notable. Carolina Trejos Un niño de 8 años que vive en un refugio para familias sin hogar se ha convertido en toda una celebridad tras proclamarse campeón de ajedrez del estado de Nueva York. Tanitoluwa Adewumi, mejor conocido como Tani, un pequeño nigeriano ha ganado una victoria notable y no piensa parar ahí. “Quiero ser el gran maestro [de ajedrez] más joven”, dijo a The New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El audaz jovencito ha dejado a todos boquiabiertos puesto que, cabe destacar, que no ha tenido una vida fácil. “Es algo inaudito para cualquier niño, por no hablar de uno en un refugio para personas sin hogar”, dijo Russell Makofsky, quien supervisa el campeonato de ajedrez, a USA Today. Tani acaba de aprender el juego hace un poco más de un año, reporta el New York times. El entrenador de ajedrez de la escuela, Shawn Martinez, vio el potencial de Tani luego de verlo sobresalir jugando unas semanas después de haberlo aprendido a principios del año pasado. Pero el talento va de la mano con el entrenamiento. La madre de Tanitoluwa lo lleva a sesiones de práctica regulares de tres horas y su padre le permite usar una computadora portátil para jugar al ajedrez en línea. A medida que la historia de Tanitoluwa llega acapara titulares nacionales, más personas quieren ayudar. Makofsky, quien creó una página de GoFundMe para Tanitoluwa, dijo que la familia ha recibido ofertas por un automóvil, servicios legales, trabajos e incluso viviendas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.