¡Campanas de boda para Victoria La Mala! ¡Así fue su pedida de mano por sorpresa! La cantante regional Victoria La Mala se comprometió con su novio Eriq Patinio, en una sorpresiva pedida de mano en Malibu, California... ¡Con señal de su papá desde el cielo incluida! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué emoción! Este fin de semana la intérprete de Tequila, Más Tequila tuvo más razón que nunca para tomarse unos cuantos y celebrar. ¡Su date del sábado con su atractivo novio cambiaría su vida para siempre de forma totalmente inesperada! Al llegar a un lujoso restaurante de Málibu, California, amigos de ambos esperaban a la pareja para grabar el emotivo momento de su sorpresiva pedida de mano. Cuando la bella cantante de regional mexicano Victoria La Mala aún no entendía porque estaban allí a sus amigos, su novio desde hace seis años, el empresario de origen filipino Eriq Patinio se arrodilló frente a ella y le mostró el anillo de compromiso ante la incredulidad de la mexicana. El le dijo: “Ya sabes qué es esto. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Te amo tanto!” exclamó mientras la gente a su alrededor comenzó a entender que le estaban entregando el anillo. Mientras que comensales de otras mesas comenzaban a aplaudir, ella besó efusivamente a su prometido, superada su incredulidad y antes de fundirse en un abrazo. Hablamos con Victoria para que nos contara cómo se sintió al recibir el anillo y estas fueron sus palabras: “Yo pensé que sólo íbamos a un date night. Siempre pensé que sospecharía algo o sabría cuando me fuera a proponer matrimonio y ¡no sabes mi sorpresa! Cuando se arrodilló yo estaba tan en shock que le pregunte más de una vez si era en serio”, dice riendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡No me me imaginaba nada! No solo fue un momento de los más lindos de mi vida cuando me propuso matrimonio, sino que después de ponerme el anillo me contó que el escogió el 1 de agosto para comprometernos y al pedirle la mano a mi mamá, mi mamá le dijo OMG no vas a creer esto! ¡El papá de Victoria, en paz descanse , y yo nos casamos el 1 de agosto también! Así que sentí que fue extra especial, y que Dios y mi padre desde el cielo bendicen esta unión. Fue lo más bonito sentir que la persona a la que amo con todo mi Corazón , que es mi mejor amigo, y que de verdad tiene el corazón más lindo del mundo me ame de la misma manera y quiera pasar el resto de su vida conmigo”. Y finalizó: “Nuestra relación ya era hermosa pero ahora nos sentimos más unidos que nunca”.

Close Share options

Close View image ¡Campanas de boda para Victoria La Mala! ¡Así fue su pedida de mano por sorpresa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.