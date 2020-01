¡Campanas de boda! ¡Carlos Ponce y Karina Banda comprometidos! El actor Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden al mundo, primero con su ruptura y ahora con su compromiso. ¡Tenemos los detalles! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Qué emoción! ¡Campanas de boda para Carlos Ponce y Karina Banda! Tras un sorprendente compromiso, la pareja compartió la noticia con sus seguidores en las redes mostrando como fue la pedida de mano. El actor y cantante puertorriqueño, de 47 años, colgó un video en su cuenta de Instagram en el que ambos estaban festejando y haciendo un brindis. El anillo estaba en la copa de Karina y hasta que ella lo vio, fue que notamos su cara de sorpresa y empezamos a comprender que algo pasaba… Carlos también añadió esta hermosa foto para celebrar el momento y su texto decía: “¿Y entonces? ¿Qué vió en la copa y qué hizo después? ¿Y ahora?” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Después, sería la conductora quien compartiría en sus redes estas románticas fotos de su argolla de compromiso frente a una espectacular puesta de sol y añadía que el 2020 será el mejor año de su vida. Image zoom El pasado mes de abril, el programa El Gordo y la Flaca dio la exclusiva de su ruptura. Los novios llevaban juntos un año y su separación fue al parecer amigable: “No nos peleamos, nos queremos mucho, somos amigos”, dijo entonces la conductora. Image zoom Pero sí pareció que la ruptura fue fuerte para su ahora prometido, que en aquel momento se desconectó de las redes. Así dio él su punto de vista al respecto en un post: “Fue una historia de amor muy bonita. Llena de cariño, risas, aventuras, aprendizaje… Con una mujer hermosa, cariñosa, romántica, inteligente, desinteresada, de intachables valores y virtud moral. El amor es el ingrediente más importante para que una pareja sea sólida y estable. Pero no es el único factor. Nada es más fuerte que el amor. Una frase indudablemente hermosa pero no siempre efectiva. Me consta. Pero también me consta que nada es más fuerte que el amor de Dios y que su plan para mí es perfecto y divino”. Al fin triunfó en el amor, aunque todavía se desconocen los posibles detalles de la boda. Advertisement

