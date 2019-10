Causa furor camisa que el hijo de El Chapo portaba durante su detención La detección y libertad de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, ocasionó una controversia aún mayor y fue por el atuendo que el vástago del capo portaba durante este operativo. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado 17 de octubre, fue detenido Ovidio Guzmán El ratón, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Debido a la situación de violencia que se desató en Culiacán, México, tras este operativo, se tomó la decisión de dejarlo libre. Por alguna extraña razón, la camisa que el descendiente del capo portaba durante dicha captura causó un enorme revuelo y se convirtió en tendencia en redes sociales, según dio a conocer la cadena de televisión estadounidense Univisión. "Tras la captura y liberación de uno de los hijos de El Chapo, las redes sociales se dieron a la tarea de investigar la marca y el precio de la camisa color azul cielo que ese día portaba Ovidio", escribió Univisión en su cuenta de Instagram; donde acompañó el texto con la imagen correspondiente. RELACIONADO: El Chapo condenado a cadena perpetua: pasará el resto de sus días tras las rejas Image zoom Daniel Cardenas/Anadolu Agency/Getty Images El furor se desató cuando un usuario de Twitter mostró una prenda similar; la cual, se aseguraba, pertenecía a la marca mexicana Cuidado con el perro, cuyo valor es de 248 pesos mexicanos (13 dólares aproximadamente). Eso ocasionó la polémica tras no poder creerse que el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, pudiera usar un vestuario tan económico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, al revisarse a detalle, se pudo descubrir un elemento particular que caracteriza a la marca española Purificación García; la cual, según la página oficial puede tener un costo entre los 1,580 a 3,080 pesos mexicanos (84 a 163 dólares aproximadamente). De acuerdo con las especificaciones ofrecidas por dicha marca, se trata de una camisa regular fit en popelín de algodón con detalles de fil-coupé multicolor sobre diseño de cuadro vichy. Cuello con abotonado oculto y logo PG bordado en el bajo. Ovidio Guzmán parece haber salvado su reputación de vestir con prendas más lujosas. Advertisement

