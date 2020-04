Camilo y Evaluna derrochan amor en las redes: ¡mira los memes! Algunos de sus seguidores los consideran “empalagosos” y excesivos en demostrar su amor. Mira esta recopilación de los mejores memes inspirados en la pareja. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Camilo y Evaluna Montaner han derretido con su amor en varias ocasiones en las redes sociales, al punto que algunos los catalogan de cursis e incluso se inspiran en la pareja para crear memes. La pareja se volvió tendencia en Twitter este jueves luego de que el intérprete de “Tutu” haya sido criticado por constantemente compartir con sus seguidores un videos y fotografías alabando las cualidades de su esposa y pregonando lo que la ama. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las etiquetas #Camilo y #Evaluna fueron tendencia en Twitter, en el que los usuarios compartieron chistes haciendo referencia a lo “cansada” que debe estar la cantante de tantas dedicaciones románticas de su esposo. A más de dos meses de su romántica boda el pasado 8 de febrero, los dos no han hecho más que hacer caso omiso a las críticas y hasta lanzaron un tema juntos, “Por primera vez”. Otros usuarios defendieron la relación de la pareja. A “Camilo lo molestan por adorar a su novia”, dijo uno. Los recién casados vivieron su primer San Valentín como marido y mujer y allí también llenaron las redes sociales con videos de ella aún dormida y él cantándole una canción con su guitarra. La hija de Ricardo Montaner y el cantante colombiano se dieron el sí en una ceremonia íntima que arrancó lágrimas al novio e incluso al padre de la novia cuando acompañaba a su hija al altar. Camilo estará lanzando su nuevo disco este jueves a la medianoche, el primero de su carrera como solista y dedicado a su esposa, familia y seguidores. Fue producido por él mismo junto al reconocido producto Jon Leone. Advertisement

