Camilo: "Un primo de la mamá de Evaluna murió de coronavirus" El yerno de Ricardo Montaner confirmó que un primo de Marlene, su suegra, falleció en Madrid a causa del Covid-19. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Camilo conquistó hoy nuestras redes, ¡y de qué manera! Aunque pasamos un rato increíble con él en nuestro facebook live, también compartió una triste noticia. Al ser preguntado si había vivido alguna experiencia cercana al coronavirus, ese virus sigiloso que nos acecha, ésta fue su respuesta: “Sí, un primo de Marlene, la mamá de Evaluna, mi suegra, murió hace unos días en Madrid de coronavirus. Fue una muerte que nos tomó de sorpresa”, aseguró el yerno de Ricardo Montaner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “No se puede vivir una pandemia de éstas y que no te toque por algún ladito, esto es lo que está pasando… Pero bueno, siempre hay que agarrarnos y abrazarnos a las cosas positivas, y que sean banderita y que sean como el flotador, el salvavidas que nos mantenga pensando en lo que viene, con la mirada puesta en la luz”, dijo con el dulce tono que siempre le acompaña. Image zoom Cerca del final de la transmisión, hizo su aparición estelar la encantadora Evaluna. Siempre que aparecen juntos, se respira el amor que hay entre ellos. “Qué guapa estás todos los días, amor, pero hoy especialmente…”, le dijo Camilo a su mujer. Image zoom Cortesía La casa que canta Mostrando un top en el que podía leerse su nombre, la hija de Ricardo Montaner aclaró porque traía su nombre escrito: “No me gusta que me escriban separado”. Así que ya saben, no es Eva Luna, sino Evaluna. ¡Anotado! Image zoom Camilo se despidió de nosotros no sin antes lanzar un mensaje breve pero muy significativo en los tiempos que corren: “Si ya se lavaron las manos, lávenselas otra vez”. El pasado 14 de febrero, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner vivieron su primer San Valentín como marido y mujer y el cantante compartió un video cantando junto a su esposa aún dormida. “Serenatas mañaneras para La Pulga. ¡Primer Valantine’s de casados!”, exclamaba el feliz marido de Evaluna desde su luna de miel. Advertisement

