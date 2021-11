Camilo revela que sintió los síntomas de embarazo antes que Evaluna Camilo ha revelado que fue precisamente él quien sintió por primera vez los síntomas de embarazo y no Evaluna, por tanto fue el primero que supo de la llegada de Índigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo y Evaluna Credit: Instagram Camilo Echeverry y Evaluna Montaner están viviendo una de las etapas más fascinantes de su vida desde que supieron que la joven estaba embarazada. Ahora el cantante colombiano ha revelado que fue precisamente él quien sintió por primera vez los síntomas de embarazo y no Evaluna, por tanto fue el primero que supo de la llegada de Índigo. Durante una transmisión desde La Vegas de A Day In The Live este lunes,la pareja confesó que el cantante sintió mareos y náuseas mucho antes de que Evaluna, mientras se encontraba en Santiago de Compostela, España. "Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, 'Evaluna...' ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa", dijo Evaluna. "Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo", añadió. Según la pareja, se trata de un fenómeno que en inglés se denomina 'sympathetic pregnancy', en el que el padre presenta señales del embarazo. "En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre", sostuvo Camilo. Camilo y Evaluna anunciaron el pasado 31 de octubre que traerán al mundo un bebé a través de Índigo, una canción con el mismo nombre del bebé. En declaraciones a Mezcalent, la hija de Ricardo Montaner dijo que se enteró del embarazo porque iba mucho al baño. Camilo y Evaluna Credit: Mezcalent.com "Me di cuenta porque empecé a hacer pipí muchas veces al día, ¡jajaja! La verdad, esa fue mi razón de decir '¡mmh! Voy a hacerme una prueba'. Y así fue, me enteré con mi madre en República Dominicana, el día del concierto que tuvimos en familia", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego despertó de una siesta a Camilo para darle la noticia. "Lo desperté de una siesta y le llevé la prueba y le dije: 'Te tengo un tesorito para tu diario'. Y así mismo lo vio y no me lo creyó, al principio", sostuvo.

