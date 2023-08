Camilo responde a quienes critican que su hija de poco más de 1 año ande descalza El cantante colombiano Camilo le dedicó un mensaje a quienes se “preocupan” porque la pequeña Índigo, de tan solo 1 año, vaya sin zapatos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dice un refrán popular que de tal palo tal astilla y para el cantante Camilo Echeverry estas palabras encierran una gran verdad en su vida personal, ya que andar descalzo es parte de su rutina diaria. Por eso no extraña que de igual su hija Índigo ande sin zapatos. Ante los comentarios negativos de sus fans sobre imágenes de la pequeña de poco más de un año caminando descalza, el intérprete colombiano no se quedó callado y respondió con un video y un adorable mensaje en el que expresa el parecido que comparte con su niña. Camilo Credit: Photo by Thaddaeus McAdams/Getty Images | Camilo Instagram "Mensaje para todos los que se preocupan porque mi hija anda descalza: Descansen. Bye", fue el mensaje que usó para acompañar el clip en su cuenta de Instagram. "Demuéstrame que es hija tuya sin decir que es hija tuya. ¡Dios mío! Pero están sucios, sucios de verdad [los pies]", se escucha decir al artista nacido en Medellín. Si bien algunos internautas criticaron que la bebé ande descalza, otros lo aplaudieron. "Lo más sano para un bebé es andar descalzos, la crianza antigua siempre hablando para juzgar"; "los niños necesitan su libertad y la naturaleza de sus pies para aprender a caminar y explorar el mundo"; "eso crea anticuerpos, la hace libre y ayuda a que sus pies se desarrollen mejor", son algunos comentarios que se leen en la publicación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Echeverry habla de cómo disfruta de estar sin zapatos, sobre todo en sus conciertos cuando está compartiendo con sus fans. "En el escenario siempre estoy descalzo, me siento raro si tengo zapatos en mi lugar sagrado. En casa procuro estarlo y es un atajo para estar como aterrizado" dijo en una entrevista al periódico colombiano El espectador el año pasado.

